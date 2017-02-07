В фокусе внимания – счастье на двоих

Так уж повелось в нашей стране, что своим "мужским здоровьем" мужчина начинает заниматься, когда есть серьезные проблемы с планированием рождения ребенка или с неудовлетворенностью своей интимной жизнью. Тогда он понимает, что ему необходима профессиональная медицинская помощь, которая дала бы долгосрочный стойкий результат лечения.

Именно такую профессиональную помощь оказывают специалисты Клиники интегративной медицины "ЭлитМед". Клиника открылась в Барнауле в прошлом году и является структурным подразделением Медицинского центра инновационных технологий "НОТА", в котором более 8 лет серьезно и качественно занимаются медицинской реабилитацией и восстановительным лечением мужчин с различными проблемами в репродуктивном здоровье. Сегодня это направление пользуется огромной популярностью и востребовано многими пациентами клиники.

"Максимального эффекта удается добиться путем сочетания современной европейской медицины, а также традиционной китайской, аюрведической и народной медицины, – пояснил руководитель клиники, врач-уролог, андролог-репродуктолог, президент Алтайского краевого отделения Российской профессиональной медицинской ассоциации специалистов традиционной и народной медицины Александр Васильевич Газаматов.

Высокая эффективность лечения и восстановления здоровья мужчин побудила открыть отделение медицинской реабилитации и восстановительного лечения для женщин. Ведь вопросы репродукции решаются только вдвоем: мужчина и женщина! Главная цель отделения – вернуть здоровье женщинам, которые имеют проблемы с репродуктивным здоровьем: бесплодие, невынашивание беременности, хронические гинекологические и урологические заболевания.

Как отметила Марина Геннадьевна Николаева, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, акушер-гинеколог, репродуктолог клиники "ЭлитМед", уверенность в результативности проводимой реабилитации и восстановительного лечения дают авторские методики, основанные на использовании современного физиотерапевтического оборудования в сочетании с гирудотерапией, грязелечением, рефлексотерапией, биопунктурой, а также различных техник массажа. А самое важное – индивидуальная работа по достижению результата с каждой женщиной.

Сегодня Клиника интегративной медицины "ЭлитМед" – это многопрофильное медицинское учреждение, оказывающее высококвалифицированную медицинскую помощь по различным направлениям. Здесь сумели объединить достижения науки, технического прогресса и знания древних медицинских традиций народов мира. Такой интегративный подход к восстановлению здоровья отвечает веяниям времени и современным тенденциям развития медицины. Именно об этом говорил на открытии клиники "ЭлитМед" Владимир Владимирович Егоров, заместитель председателя Экспертного совета Комитета по охране здоровья Государственной Думы РФ.

Более подробную информацию о клинике можно получить в городе Барнауле по адресу: пр. Социалистический, 91 либо по телефону: 8(3852) 58-00-57, 24-23-65, а также на сайте учреждения: элитмед-клиника.рф или elitmed-klinika.ru.