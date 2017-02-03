Фото: euroradio.fm
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он якобы ослабил санкции, введенные против России, сообщает РИА Новости.
В Белом доме подчеркнули, что лишь уточнили действия ограничений. В ведомстве это назвали "обычной практикой". Ранее стало известно об изменении санкционного режима против ФСБ, введенного в связи с обвинением ведомства в причастности к кибератакам.
В документе, который опубликовали на сайте Минфина, говорится, что сейчас можно "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий".
Комментарии
Под таким ненавязчивым предлогом сейчас и уберут все санкции между двумя державами. А Европа как обычно останется в дураках.
- гость - 3 февраля 2017 г. 10:30 Мечты, мечты... Где ваша сладость? ЗЫ: Советую запастись наклейками "Трамп - чмо!"
3.02.2017 10:38 - гость -
Калибр, наконец то вы вернулись. Где пропадали? Почему под гостем?
В Белом доме подчеркнули, что лишь уточнили действия ограничений. В ведомстве это назвали "обычной практикой".
и тем не менее: это первое уточнение "на послабление".
- гость - 3 февраля 2017 г. 10:46 Ошибочка вышла, я не Калибр. А регаться лень.
3.02.2017 10:48 - гость -
Не Калибр? Жаль. Куда же пропал желчный старикашка?
3.02.2017 10:48 - гость -
Хоть и не калибр, а ума стоко же
Новая постпред США при ООН Никки Хейли в четверг впервые выступила в Совете Безопасности ООН на открытом заседании по ситуации на востоке Украины. Она с сожалением отметила, что в своей первой речи "должна осудить агрессивные действия России" в отношении Украины. Хейли также заявила, что связанные с Крымом санкции США останутся в силе, "пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине".
Калибр на перекалибровке
- гость - 3 февраля 2017 г. 10:51 Хоть и не калибр, а ума стоко же --- Хороший комплимент, спасибо.
3.02.2017 10:56 - гость -
Успехов в учебе!
"А я так ждал, надеялся и верил!" (с) )))))))))))))))))) От же какой гад этот Трамп! Не оправдал ожидания путриотов-ватоквасов.
3.02.2017 11:18 - гость -
3.02.2017 10:56 - гость -
3.02.2017 10:48 - гость -
3.02.2017 10:38 - гость -
Вот вы тупни... Вас лично как то эти санкции коснулись?
не зря дед с босей скакали...поскакали и Трамп разъяснил порядок применения санкций.
- гость - 3 февраля 2017 г. 11:21 Вот вы тупни... Вас лично как то эти санкции коснулись? ---- Здравствуй, очередная жертва лишней хромосомы! Испытываешь затруднения в выстраивании причинно-следственных связей?