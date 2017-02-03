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Уголовное дело о склонении жителей Барнаула к участию в деятельности запрещенной в России организации "Таблиги Джамаат" дошло до суда.
Как сообщили в региональном управлении СКР, обвиняемым по делу проходит гражданин России 1975 года рождения, которому инкриминируют вовлечение барнаульцев и новосибирцев в экстремистскую организацию.
По данным правоохранителей, весной 2015 года мужчина организовал молельную комнату в арендованном помещении барнаульского кафе.
"На еженедельных религиозных собраниях он начал пропагандировать среди приходивших идеологию и ценности международной религиозной экстремистской организации. При внушении основ "Таблиги Джамаат" он позиционировал их как единственно верное исламское учение", – уточняют в ФСБ.
Зная, что названная организация запрещена в РФ, злоумышленник соблюдал меры конспирации.
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Он дал признательные показания. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.
Комментарии
В "Узбечке" готовили джихадистов !
- гость - 3 февраля 2017 г. 10:34 В "Узбечке" готовили джихадистов ! --- Надеюсь, специи не забыли при готовке?
Союз меча и орала.