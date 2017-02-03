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300-килограммовая лосиха пробралась в подвал жилого дома в США, расположенного в городе Хейли, штат Айдахо. Для эвакуации животного потребовалось несколько часов и шесть спасателей, пишут "Вести.Ru".

Как сообщает хозяйка дома, лосиха пробралась к ней в дом поздно ночью. Незваный ночной гость с грохотом рухнул на пол, а затем попытался встать на ноги и слегка повредил потолок.

Когда жительница США обнаружила лося у себя дома, она вызвала полицию и службу охраны дикой природы. Они выстрелили в лося пулей с транквилизатором. После этого шесть человек на руках вынесли 300-килограммовую лосиху на улицу.

Через 15 минут животное проснулось и убежало обратно в лес.

