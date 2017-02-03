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Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью при пожаре двух малолетних детей в алтайском селе Ларичиха.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, дело открыто по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, трагедия произошла накануне вечером. По имеющимся данным, малолетние дети – брат с сестрой – находились в жилом помещении одни, когда начался пожар.

Следствием предварительно установлено, что причиной возгорания стала неисправная электрическая проводка.

В результате двое малышей погибли. Следствие устанавливает все обстоятельства трагедии.