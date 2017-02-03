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Прораб в Бийске ответит в суде за травмирование рабочего, который упал в шахту лифта.

Как сообщили в краевой прокуратуре, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Согласно данным следствия, обвиняемый, будучи прорабом при строительстве многоэтажки, не обеспечил контроль над соблюдением правил охраны труда.

В итоге один из строителей упал в незакрытое отверстие шахты лифта и получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.