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Женщина 1976 года рождения погибла в результате лобового ДТП на трассе под Бийском.

Как сообщили в краевой ГИБДД, авария случилась в 07:45 3 февраля. Известно, что женщина, управляя автомобилем Nissan March, допустила выезд на встречную полосу.

В результате произошло столкновение с автомобилем Toyota Vista под управлением мужчины 1985 года рождения.

Женщина-водитель погибла на месте ДТП. Второму водителю оказана медицинская помощь. По факту аварии проводится проверка, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.