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Полицейские Санкт-Петербурга нашли похищенного из школы в Петергофе двухлетнего ребенка. Об этом сообщает сайт "Первого канала".

Как сообщается, женщина пришла за своим старшим ребенком в школу вместе с младшим. Коляску с малышом она оставила внизу, а сама пошла встретить школьника. По ее словам, она отлучилась всего на десять минут, а когда вернулась, то не нашла ни коляски, ни сына.

Тут же женщина обратилась в полицию. Через час была найдена коляска, ее похитительница оставила в автобусе. Саму преступницу задержали в течение полутора часов в 30 километрах – в петербургском метрополитене.

На неадекватную женщину обратил внимание наряд патрульно-постовой службы. На ребенке не было шапки. Женщина не смогла назвать дату рождения малыша. Сначала она назвала его Андреем, затем Иваном. Это вызвало подозрения у полиции. Потом задержанная не смогла объяснить причины своего поступка.