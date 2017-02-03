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Полицейские Санкт-Петербурга нашли похищенного из школы в Петергофе двухлетнего ребенка. Об этом сообщает сайт "Первого канала".
Как сообщается, женщина пришла за своим старшим ребенком в школу вместе с младшим. Коляску с малышом она оставила внизу, а сама пошла встретить школьника. По ее словам, она отлучилась всего на десять минут, а когда вернулась, то не нашла ни коляски, ни сына.
Тут же женщина обратилась в полицию. Через час была найдена коляска, ее похитительница оставила в автобусе. Саму преступницу задержали в течение полутора часов в 30 километрах – в петербургском метрополитене.
На неадекватную женщину обратил внимание наряд патрульно-постовой службы. На ребенке не было шапки. Женщина не смогла назвать дату рождения малыша. Сначала она назвала его Андреем, затем Иваном. Это вызвало подозрения у полиции. Потом задержанная не смогла объяснить причины своего поступка.
Комментарии
Дура и курица конченая . Штрафануть за оставлегие в опасности . Садить не надо , деньгпми по- крупному .
Не бросайте детей без присмотра. Сумочку, ведь не бросаете где попало, а ребенок менее ценен? Или ждите с младшим ребенком старшего внизу, или вытаскивайте младшего из коляски и идите с ним вместе за старшим. Коляску упрут - бог с ней, а ребенок ведь бесценен.