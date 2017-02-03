Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль Honda Fit под управлением водителя 1980 года рождения сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 09:45 по адресу Комсомольский проспект, 134.
Известно, что женщина 1935 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент ее сбил автомобиль, который затем въехал в столб.
В Госавтоинспекции отметили, что госпитализация женщине не понадобилась, в то время как автомобиль получил очень серьезные повреждения.
Комментарии
Бабульке повезло, что был сугроб и столб, могло бы кончится все печальнее.
Бабка то хоть жива???
Ни как до их голов не может дойти, что для перехода дорог существуют пешеходные переходы!!!
капец бабкиной пенсии
Столб спас бабку.
Бабка то хоть жива???
В Госавтоинспекции отметили, что госпитализация женщине не понадобилась
после этих слов думаешь что прибралась?
офигеть. "госпитализация женщине не понадобилась" вот это здоровье у бабули
пока не назначат пешеходам адекватный штраф за переход в неположенном месте и создание помех движущемуся транспорту, так и будут бегать где мысля в голову шибанула. И не надо тут сейчас про возраст начинать голосить. Это не повод под колеса бросаться
и ведь видела машину и ускорилась..... нет, чтобы остановиться. В таком возрасте чего переоценивать то свои возможности спринтера. Жалко и ее но больше мужика. Тачка в хлам.... бабуля только испугом отделалась.
С такой пенЗией только и осталось под колёса...
хорошо что бабулька не в столб полетела, а так две половинки бы сейчас лежало
В суд на бабулю пусть восстанавливает автомобиль.
...........блин , Жесть! Вот такое может случиться с любым водителем.......жалко водителя ,автомобиль .........и даже бабушку.
мужик, который справа дорогу перебегал тоже, голову держит. Наверно рад, что не он на капот сел. Я бы на его месте задумалась, и в следующий раз пошла по зебре.
Абсолютно такая же ситуация была у меня, только вместо столба встречка оказалась, а бабка шустренько ушурашала дальше. Итог: испуганная бабка и две разбитые машины.
БАБКИ будьте внимательны, ходите по ПП и смотрите по сторонам.
Надо своим родным бабушкам и дедушкам показать данное видео, что бы для них был пример. Жалко(((
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Надо среди наших чинуш провести субботник по раскапыванию тротуаров и пешеходных переходов.
Чтобы в воскресенье радикулиты во всех возможных местах у лентяев повылазили.
Водитель тойоты медвежью услугу и бабке и другому водителю оказал. Не надо было пропускать.
Фитовод - средний барнаульский дурачок, укушенный в задницу.
> Водитель тойоты медвежью услугу и бабке и другому водителю оказал. Не надо было пропускать.
Я обязательно не пропущу твою маму при случае. Пусть по ледяным сугробам прыгает как газель. Попроси её только на дороге себя обозначить.
3.02.2017 11:52 - гость -
Пешесдох, переходи дорогу аккуратно.
Хорошо бабку стрельнуло
У остановок все адеквантные притормаживают, тем более если машина стоит в соседнем.
Все адекватные переходят дорогу по пешеходному переходу. Но вас, оленей бессмертных, этому не научить.
все правильно сделал, машину и водителя жаль, бабку нет
3.02.2017 11:53 - гость -
процедуры не пропускай. все правильно сказали - соблюдать правила нужно всем и всегда, и я даже не про бабку, а про "доброхотов" как в тойоте - на.. ты пропускаешь где не положено -создание аварийной ситуации (ПДД)
по видосу не понятно. то ли фунтик пропускал бабку, то ли уперся в впереди стоящую машину. но водятел фунтика мог и посигналить бабке
а вообще где там пешеходный,просто район не знаком,так на всякий случай что бы знать)))
видос то пересмотри)) там видно где ПП)
3.02.2017 12:08 - гость -
Покажи, где там рядом с остановкой есть переход? Его там нет. Доживешь до старости, если доживешь, то сумками по сугробам у тебя будут совсем другие мысли.
Пешеходники вообще не должны быть рядом с остановками. Потому что автобусы перегораживают все и никому ничего не видно.
Нас в автошколе учили что когда одна из полос стоит, а вторая свободная никогда не гоните по свободной полосе. Будьте готовы к неожиданному появлению препятствия.
3.02.2017 12:20
ну ты видимо дожил, а ума не нажил. да и с инстинктом самосохранения у тебя напутано
3.02.2017 12:20 - гость -
Тупень, ты видео смотрел? Где у бабули тяжелые сумки? Откуда у нее спортивная резвость? Ей сам У.Болт может позавидовать. Гололед в районе остановки не дал остановиться Фиту и помешал бабке нормально стартануть.
Тв43арь старая.
3.02.2017 12:23 - гость -
Злорадствующим невнимательности пожилых людей этот возраст в метрике не прописан.
3.02.2017 12:31 - гость -
Поднимитесь на крышу многоэтажки и по невнимательности шагните с нее. Вы же так не сделаете? Но на дорогах из за вас, баранов прикрывающихся невнимательностью, страдают нормальные люди. Вы материально поможете владельцу разбитой машины? Или снова невнимательность проявите?
Пешеход всегда прав! Но не всегда жив!
У меня есть знакомая бабка которую машина сбивала при переходе дороги в не положенном месте, бабка выжила ей сделали операцию, кости срослись и она продолжает переходить дорогу в том же месте. вывод....(
3.02.2017 12:36 - гость -
Прежде чем называть пешеходов баранами посмотри общую статистику ДТП по вине пешиков и по вине водителей. Может тогда твоя дятловидная сущность прозреет.
Самое интересное, что никто не остановился оказать помощь. А ведь человека сбили...
Бабку не жаль, чуть дальше видно знак перехода. Судя по году рождения, пенсия у нее около двадцатки, есть с чего рассчитываться.
3.02.2017 12:46 - гость [
Есть три вида лжи. Ты пользуешься самой беспринципной. Статистикой. Ну так что? С крыши многоэтажки по невнимательности сойдешь?
Около зебры тротуар расчищен (где знак стоп)? Может поэтому идут там где идут...
3.02.2017 12:56 - гость -
ДПС-никам то на кой извращать статистику? Сразу видно по твоим постам, что ты уже пробовал прыгать.
Так там слева еще один олень с костылем переходил дорогу. Водителю повезло, что регистратор был в этой машине. А то бы она еще сказала, что на остановке стояла, они наглые такие эти бабки. Если есть травмы, все равно платить будет, как владелец источника повышенной опасности.
3.02.2017 11:53
Я обязательно не пропущу твою маму при случае.
Ты свою научи дорогу по ПП переходить. Речь о том, что правила - они для всех. И решив сделать "доброе" дело и отступив от правил, водитель фунтика создал кучу проблем и бабусе и водителю фита.
3.02.2017 12:58 - гость -
Господи, школота верит в статистику.... Я за своей жизнью слежу сам. И делаю это успешно, в отличии от тебя. Ты на крышу то когда полезешь?
Почему нельзя опираться на ЭТУ статистику? Поясни. Это же не выборы. Ты тоже веришь в Статистику.. ))
"Бабок много - "Ява" у меня одна" (с)
А меня другое удивляет, все спокойно объехали и поехали дальше
Правила Дорожного Движения писаны кровью!..
Я водитель тойоты с роботами, которого некоторые тут обвиняют в пропуске бабки и создании аварийной ситуации. Посмотрите внимательнее, передо мной стоит несколько машин, ни о каком пропуске или не пропуске речь не идет, я просто ехал и останавливался вместе с впереди идущей машиной. Второй камень в мой огород - что не предупредил бабку звуковым сигналом. Я предупредил, но на регистраторе другой машины этот звук в принципе не мог быть записан, тк он пишет внутри салона. Третий камень - все проехали мимо. Я припарковался через 20 метров при первой возможности сделать это, не создавая пробки и благоприятных условиях для следующей аварии и вернулся. Бабушка была жива, и выглядела здоровой. Во всяком случае ходила сама и разговаривала спокойно. Я оставил контакты водителю и только потом уехал. И да, поворотник я специально включил для водителя аварийной машины, но на накатанном льду остановки шансов затормозить у него не было, хоть ехал он не быстро. Могло бы быть и хуже. Берегите себя и своих близких.