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Honda снесла с дороги пенсионерку-нарушительницу в Барнауле. Видео и фото

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Инцидент произошел в краевой столице утром 3 февраля

Фото: vk.com/barneos22

Автомобиль Honda Fit под управлением водителя 1980 года рождения сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 09:45 по адресу Комсомольский проспект, 134.

Известно, что женщина 1935 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент ее сбил автомобиль, который затем въехал в столб.

В Госавтоинспекции отметили, что госпитализация женщине не понадобилась, в то время как автомобиль получил очень серьезные повреждения.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.02.2017 11:22
- гость -

Бабульке повезло, что был сугроб и столб, могло бы кончится все печальнее.

0  0
3.02.2017 11:24
- гость -

Бабка то хоть жива???

0  0
3.02.2017 11:25
- гость -

Ни как до их голов не может дойти, что для перехода дорог существуют пешеходные переходы!!!

0  0
3.02.2017 11:26
- гость -

капец бабкиной пенсии

0  0
3.02.2017 11:27
Divergent

Столб спас бабку.

0  0
3.02.2017 11:28
- гость -

Бабка то хоть жива???

В Госавтоинспекции отметили, что госпитализация женщине не понадобилась

после этих слов думаешь что прибралась?

0  0
3.02.2017 11:28
- гость -

офигеть. "госпитализация женщине не понадобилась" вот это здоровье у бабули

0  0
3.02.2017 11:31
- гость -

пока не назначат пешеходам адекватный штраф за переход в неположенном месте и создание помех движущемуся транспорту, так и будут бегать где мысля в голову шибанула. И не надо тут сейчас про возраст начинать голосить. Это не повод под колеса бросаться

0  0
3.02.2017 11:33
гость

и ведь видела машину и ускорилась..... нет, чтобы остановиться. В таком возрасте чего переоценивать то свои возможности спринтера. Жалко и ее но больше мужика. Тачка в хлам.... бабуля только испугом отделалась.

0  0
3.02.2017 11:34
- гость -

С такой пенЗией только и осталось под колёса...

0  0
3.02.2017 11:35
г

0  0
3.02.2017 11:35
Гризли

хорошо что бабулька не в столб полетела, а так две половинки бы сейчас лежало

0  0
3.02.2017 11:35
Гость

В суд на бабулю пусть восстанавливает автомобиль.

0  0
3.02.2017 11:45
андрей

...........блин , Жесть! Вот такое может случиться с любым водителем.......жалко водителя ,автомобиль .........и даже бабушку.

0  0
3.02.2017 11:47
гостья

мужик, который справа дорогу перебегал тоже, голову держит. Наверно рад, что не он на капот сел. Я бы на его месте задумалась, и в следующий раз пошла по зебре.

0  0
3.02.2017 11:50
- гость -

Абсолютно такая же ситуация была у меня, только вместо столба встречка оказалась, а бабка шустренько ушурашала дальше. Итог: испуганная бабка и две разбитые машины.

БАБКИ будьте внимательны, ходите по ПП и смотрите по сторонам.

0  0
3.02.2017 11:50
Гость

Надо своим родным бабушкам и дедушкам показать данное видео, что бы для них был пример. Жалко(((

0  0
3.02.2017 11:51
отто кац

вирусная реклама пылесосов детектед

0  0
3.02.2017 11:51
- гость -

Надо среди наших чинуш провести субботник по раскапыванию тротуаров и пешеходных переходов.

Чтобы в воскресенье радикулиты во всех возможных местах у лентяев повылазили.

0  0
3.02.2017 11:51
- гость -

Водитель тойоты медвежью услугу и бабке и другому водителю оказал. Не надо было пропускать.

0  0
3.02.2017 11:52
- гость -

Фитовод - средний барнаульский дурачок, укушенный в задницу.

0  0
3.02.2017 11:53
- гость -

> Водитель тойоты медвежью услугу и бабке и другому водителю оказал. Не надо было пропускать.

Я обязательно не пропущу твою маму при случае. Пусть по ледяным сугробам прыгает как газель. Попроси её только на дороге себя обозначить.

0  0
3.02.2017 11:53
- гость -

3.02.2017 11:52 - гость -

Пешесдох, переходи дорогу аккуратно.

0  0
3.02.2017 11:54
BLATNOI 2017

Хорошо бабку стрельнуло

0  0
3.02.2017 12:05
- гость -

У остановок все адеквантные притормаживают, тем более если машина стоит в соседнем.

0  0
3.02.2017 12:08
- гость -

Все адекватные переходят дорогу по пешеходному переходу. Но вас, оленей бессмертных, этому не научить.

0  0
3.02.2017 12:11
- гость -

все правильно сделал, машину и водителя жаль, бабку нет

0  0
3.02.2017 12:11
- гость -

3.02.2017 11:53 - гость -

процедуры не пропускай. все правильно сказали - соблюдать правила нужно всем и всегда, и я даже не про бабку, а про "доброхотов" как в тойоте - на.. ты пропускаешь где не положено -создание аварийной ситуации (ПДД)

0  0
3.02.2017 12:17
- гость -

по видосу не понятно. то ли фунтик пропускал бабку, то ли уперся в впереди стоящую машину. но водятел фунтика мог и посигналить бабке

0  0
3.02.2017 12:18
- гость -

а вообще где там пешеходный,просто район не знаком,так на всякий случай что бы знать)))

0  0
3.02.2017 12:19
- гость -

видос то пересмотри)) там видно где ПП)

0  0
3.02.2017 12:20
- гость -

3.02.2017 12:08 - гость -

Покажи, где там рядом с остановкой есть переход? Его там нет. Доживешь до старости, если доживешь, то сумками по сугробам у тебя будут совсем другие мысли.

0  0
3.02.2017 12:22
- гость -

Пешеходники вообще не должны быть рядом с остановками. Потому что автобусы перегораживают все и никому ничего не видно.

0  0
3.02.2017 12:23
1

Нас в автошколе учили что когда одна из полос стоит, а вторая свободная никогда не гоните по свободной полосе. Будьте готовы к неожиданному появлению препятствия.

0  0
3.02.2017 12:23
- гость -

3.02.2017 12:20

ну ты видимо дожил, а ума не нажил. да и с инстинктом самосохранения у тебя напутано

0  0
3.02.2017 12:27
- гость -

3.02.2017 12:20 - гость -

Тупень, ты видео смотрел? Где у бабули тяжелые сумки? Откуда у нее спортивная резвость? Ей сам У.Болт может позавидовать. Гололед в районе остановки не дал остановиться Фиту и помешал бабке нормально стартануть.

0  0
3.02.2017 12:29
- гость -

Тв43арь старая.

0  0
3.02.2017 12:31
- гость -

3.02.2017 12:23 - гость -

Злорадствующим невнимательности пожилых людей этот возраст в метрике не прописан.

0  0
3.02.2017 12:36
- гость -

3.02.2017 12:31 - гость -

Поднимитесь на крышу многоэтажки и по невнимательности шагните с нее. Вы же так не сделаете? Но на дорогах из за вас, баранов прикрывающихся невнимательностью, страдают нормальные люди. Вы материально поможете владельцу разбитой машины? Или снова невнимательность проявите?

0  0
3.02.2017 12:37
- гость -

Пешеход всегда прав! Но не всегда жив!

0  0
3.02.2017 12:41
- гость -

У меня есть знакомая бабка которую машина сбивала при переходе дороги в не положенном месте, бабка выжила ей сделали операцию, кости срослись и она продолжает переходить дорогу в том же месте. вывод....(

0  0
3.02.2017 12:46
- гость -

3.02.2017 12:36 - гость -

Прежде чем называть пешеходов баранами посмотри общую статистику ДТП по вине пешиков и по вине водителей. Может тогда твоя дятловидная сущность прозреет.

0  0
3.02.2017 12:48
- гость -

Самое интересное, что никто не остановился оказать помощь. А ведь человека сбили...

0  0
3.02.2017 12:49
- гость -

Бабку не жаль, чуть дальше видно знак перехода. Судя по году рождения, пенсия у нее около двадцатки, есть с чего рассчитываться.

0  0
3.02.2017 12:56
- гость -

3.02.2017 12:46 - гость [

Есть три вида лжи. Ты пользуешься самой беспринципной. Статистикой. Ну так что? С крыши многоэтажки по невнимательности сойдешь?

0  0
3.02.2017 12:57
- гость -

Около зебры тротуар расчищен (где знак стоп)? Может поэтому идут там где идут...

0  0
3.02.2017 12:58
- гость -

3.02.2017 12:56 - гость -

ДПС-никам то на кой извращать статистику? Сразу видно по твоим постам, что ты уже пробовал прыгать.

0  0
3.02.2017 13:06
Мистер Вульф

Так там слева еще один олень с костылем переходил дорогу. Водителю повезло, что регистратор был в этой машине. А то бы она еще сказала, что на остановке стояла, они наглые такие эти бабки. Если есть травмы, все равно платить будет, как владелец источника повышенной опасности.

0  0
3.02.2017 13:13
- гость -

3.02.2017 11:53

Я обязательно не пропущу твою маму при случае.

Ты свою научи дорогу по ПП переходить. Речь о том, что правила - они для всех. И решив сделать "доброе" дело и отступив от правил, водитель фунтика создал кучу проблем и бабусе и водителю фита.

0  0
3.02.2017 13:14
- гость -

3.02.2017 12:58 - гость -

Господи, школота верит в статистику.... Я за своей жизнью слежу сам. И делаю это успешно, в отличии от тебя. Ты на крышу то когда полезешь?

0  0
3.02.2017 13:19
Элвис - 1314

Почему нельзя опираться на ЭТУ статистику? Поясни. Это же не выборы. Ты тоже веришь в Статистику.. ))

0  0
3.02.2017 13:21
гость

"Бабок много - "Ява" у меня одна" (с)

0  0
3.02.2017 13:36
- гость -

А меня другое удивляет, все спокойно объехали и поехали дальше

0  0
3.02.2017 14:06
Немо

Правила Дорожного Движения писаны кровью!..

0  0
3.02.2017 14:09
irobot-barnaul

Я водитель тойоты с роботами, которого некоторые тут обвиняют в пропуске бабки и создании аварийной ситуации. Посмотрите внимательнее, передо мной стоит несколько машин, ни о каком пропуске или не пропуске речь не идет, я просто ехал и останавливался вместе с впереди идущей машиной. Второй камень в мой огород - что не предупредил бабку звуковым сигналом. Я предупредил, но на регистраторе другой машины этот звук в принципе не мог быть записан, тк он пишет внутри салона. Третий камень - все проехали мимо. Я припарковался через 20 метров при первой возможности сделать это, не создавая пробки и благоприятных условиях для следующей аварии и вернулся. Бабушка была жива, и выглядела здоровой. Во всяком случае ходила сама и разговаривала спокойно. Я оставил контакты водителю и только потом уехал. И да, поворотник я специально включил для водителя аварийной машины, но на накатанном льду остановки шансов затормозить у него не было, хоть ехал он не быстро. Могло бы быть и хуже. Берегите себя и своих близких.

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