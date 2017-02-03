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Автомобиль Honda Fit под управлением водителя 1980 года рождения сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Как сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД, ДТП произошло в 09:45 по адресу Комсомольский проспект, 134.

Известно, что женщина 1935 года рождения переходила проезжую часть в неустановленном месте. В этот момент ее сбил автомобиль, который затем въехал в столб.

В Госавтоинспекции отметили, что госпитализация женщине не понадобилась, в то время как автомобиль получил очень серьезные повреждения.