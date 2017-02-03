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Суды из-за тарифов на тепловую энергию не коснутся жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Региональное управление по тарифам прокомментировало претензии со стороны Федеральной антимонопольной службы

Фото: hyser.com.ua

Управление по тарифам Алтайского края прокомментировало информацию Федеральной антимонопольной службы относительно того, что федеральное ведомство выявило нарушения в регионе, подчеркнув, что на населении это никак не отразится.

Напомним, в ФАС сообщали, что тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ на второе полугодие 2016 года были завышены в Алтайском крае. В связи с этим антимонопольщики предписали управлению по тарифам отменить принятые решения.

В ФАС добавляли, что на сторону антимонопольщиков встал и арбитражный суд.

В управлении по тарифам, в свою очередь, заявили: "Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии АО "Барнаульская генерация", АО "Бийскэнерго", ОАО "Алтай-Кокс", АО "Барнаульская ТЭЦ-3", установленные на второе полугодие 2016 года, уже прекратили свое действие по причине окончания действия периода. Таким образом, отсутствуют правовые основания для пересмотра этих тарифов".

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Также в региональном ведомстве указывают, что ФАС действительно предписала пересмотреть принятые решения на второе полугодие 2016 года. Однако управление по тарифам намерено продолжить разбирательство в судах, поскольку считает оспариваемые тарифы обоснованными.

"Стоит отметить, что в данной ситуации указанные тарифы не влияют на конечный тариф на тепловую энергию для населения. В случае, если бы данное судебное разбирательство каким-то образом могло повлиять на тариф для населения, потребители были бы обязательно проинформированы", – резюмируют в управлении по тарифам.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

3.02.2017 12:05
- гость -

Те тарифы уже не действуют, ура! На этом основании не надо делать перерасчета в пользу населения. По этой логики и население, не успевшее заплатить в прошлом полугодии за тепло и горячую воду НЕ ДОЛЖНО их ОПЛАЧИВАТЬ. ТАРИФЫ ЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!

0  0
3.02.2017 12:05
- гость -

и о чем это ?

0  0
3.02.2017 12:09
- гость -

1). Да тарифы были завышены, но уже период закрыт и ничего сделать нельзя. Ну естественно нельзя 2). Завышенные тарифы все равно не влияют на тарифы, тут вообще ничего не понял В общем, не удивлен, все как всегда, даже если за руку поймали, все равно выкрутились

0  0
3.02.2017 12:10
- гость -

это как опять впереди планеты всей завышали ,а население не причем а ского же деньги то по завышеным тарифам собрали и где дело о мошеничестве в особокрупном

0  0
3.02.2017 12:16
- гость -

Пусть ответят, почему у нас сейчас самый высокий тариф в Сибири?

0  0
3.02.2017 12:24
- гость -

в ФАС сообщали, что тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ на второе полугодие 2016 года были завышены в Алтайском крае.

"Тарифы на тепловую энергию... установленные на второе полугодие 2016 года, уже прекратили свое действие по причине окончания действия периода. Таким образом, отсутствуют правовые основания для пересмотра этих тарифов".

прекрасно) а то что в 2017 году тарифы остались завышенными - это не при чем "Формально правильно а по существу издевательство" (с)

0  0
3.02.2017 12:24
- гость -

Или почему в соседнем Кузбассе, где тариф даже ниже чем у нас, населению компенсируют отопительные услуги?

0  0
3.02.2017 12:25
- гость -

12-16....Уже ответили((((

0  0
3.02.2017 12:51
- гость -

НЕ ХОТЯТ ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ СУДА? НАДО ПРИСТАВОВ НА ТЕПЛОВИКОВ НАСЛАТЬ!

0  0
3.02.2017 12:52
- гость -

Почему только приставов? Коллекторов ещё никто не отменял!

0  0
3.02.2017 12:59
- гость -

А разве в первом полугодии 2017г (до 01.07.17, когда утверждаются следующие)действуют не эти же тарифы?

0  0
3.02.2017 13:07
Вопрос

Самое интересное, что понять ничего не возможно... Мы платить будем так же и еще больше или пересмотрят в сторону уменьшения ?

0  0
3.02.2017 13:40
- гость -

Вопрос 3 февраля 2017 г. 13:07

Мы платить будем так же и еще больше или пересмотрят в сторону уменьшения ?

спрашиваешь... конечно платить будем также, если и пересмотрят, то с 1 июля будут уже новые тарифы, естественно повышенные...

0  0
3.02.2017 14:00
- гость -

Получили платежку за январь- 5000 тыс, 3 комнаты на п. Южном. Как жить, пол зарплаты уходит на платеж???

0  0
3.02.2017 14:04
- гость -

- гость - 3 февраля 2017 г. 14:00 5 тыс это без света и телефона ...(ну может телефона нет) но свет...

0  0
3.02.2017 14:07
- гость -

3.02.2017 14:00 - гость -

5 миллионов за трешку? Проснись, ты бредишь.

0  0
3.02.2017 14:07
- гость -

Подавайте в суд- на Южном своя котельная завод Ротор, она на газу, откуда такие тарифы, а посмотрите на трубу на пешеходке, она же совсем голая, вот южане и отапливают лес.

0  0
3.02.2017 14:08
- гость -

ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ТАК ПОНЯТНО?

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