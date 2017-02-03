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Управление по тарифам Алтайского края прокомментировало информацию Федеральной антимонопольной службы относительно того, что федеральное ведомство выявило нарушения в регионе, подчеркнув, что на населении это никак не отразится.
Напомним, в ФАС сообщали, что тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ на второе полугодие 2016 года были завышены в Алтайском крае. В связи с этим антимонопольщики предписали управлению по тарифам отменить принятые решения.
В ФАС добавляли, что на сторону антимонопольщиков встал и арбитражный суд.
В управлении по тарифам, в свою очередь, заявили: "Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии АО "Барнаульская генерация", АО "Бийскэнерго", ОАО "Алтай-Кокс", АО "Барнаульская ТЭЦ-3", установленные на второе полугодие 2016 года, уже прекратили свое действие по причине окончания действия периода. Таким образом, отсутствуют правовые основания для пересмотра этих тарифов".
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Также в региональном ведомстве указывают, что ФАС действительно предписала пересмотреть принятые решения на второе полугодие 2016 года. Однако управление по тарифам намерено продолжить разбирательство в судах, поскольку считает оспариваемые тарифы обоснованными.
"Стоит отметить, что в данной ситуации указанные тарифы не влияют на конечный тариф на тепловую энергию для населения. В случае, если бы данное судебное разбирательство каким-то образом могло повлиять на тариф для населения, потребители были бы обязательно проинформированы", – резюмируют в управлении по тарифам.
Комментарии
Те тарифы уже не действуют, ура! На этом основании не надо делать перерасчета в пользу населения. По этой логики и население, не успевшее заплатить в прошлом полугодии за тепло и горячую воду НЕ ДОЛЖНО их ОПЛАЧИВАТЬ. ТАРИФЫ ЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮТ!
и о чем это ?
1). Да тарифы были завышены, но уже период закрыт и ничего сделать нельзя. Ну естественно нельзя 2). Завышенные тарифы все равно не влияют на тарифы, тут вообще ничего не понял В общем, не удивлен, все как всегда, даже если за руку поймали, все равно выкрутились
это как опять впереди планеты всей завышали ,а население не причем а ского же деньги то по завышеным тарифам собрали и где дело о мошеничестве в особокрупном
Пусть ответят, почему у нас сейчас самый высокий тариф в Сибири?
в ФАС сообщали, что тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ на второе полугодие 2016 года были завышены в Алтайском крае.
"Тарифы на тепловую энергию... установленные на второе полугодие 2016 года, уже прекратили свое действие по причине окончания действия периода. Таким образом, отсутствуют правовые основания для пересмотра этих тарифов".
прекрасно) а то что в 2017 году тарифы остались завышенными - это не при чем "Формально правильно а по существу издевательство" (с)
Или почему в соседнем Кузбассе, где тариф даже ниже чем у нас, населению компенсируют отопительные услуги?
12-16....Уже ответили((((
НЕ ХОТЯТ ИСПОЛНЯТЬ РЕШЕНИЕ СУДА? НАДО ПРИСТАВОВ НА ТЕПЛОВИКОВ НАСЛАТЬ!
Почему только приставов? Коллекторов ещё никто не отменял!
А разве в первом полугодии 2017г (до 01.07.17, когда утверждаются следующие)действуют не эти же тарифы?
Самое интересное, что понять ничего не возможно... Мы платить будем так же и еще больше или пересмотрят в сторону уменьшения ?
Вопрос 3 февраля 2017 г. 13:07
Мы платить будем так же и еще больше или пересмотрят в сторону уменьшения ?
спрашиваешь... конечно платить будем также, если и пересмотрят, то с 1 июля будут уже новые тарифы, естественно повышенные...
Получили платежку за январь- 5000 тыс, 3 комнаты на п. Южном. Как жить, пол зарплаты уходит на платеж???
- гость - 3 февраля 2017 г. 14:00 5 тыс это без света и телефона ...(ну может телефона нет) но свет...
3.02.2017 14:00 - гость -
5 миллионов за трешку? Проснись, ты бредишь.
Подавайте в суд- на Южном своя котельная завод Ротор, она на газу, откуда такие тарифы, а посмотрите на трубу на пешеходке, она же совсем голая, вот южане и отапливают лес.
ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ТАК ПОНЯТНО?