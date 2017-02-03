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Управление по тарифам Алтайского края прокомментировало информацию Федеральной антимонопольной службы относительно того, что федеральное ведомство выявило нарушения в регионе, подчеркнув, что на населении это никак не отразится.

Напомним, в ФАС сообщали, что тарифы на тепловую энергию для ТЭЦ на второе полугодие 2016 года были завышены в Алтайском крае. В связи с этим антимонопольщики предписали управлению по тарифам отменить принятые решения.

В ФАС добавляли, что на сторону антимонопольщиков встал и арбитражный суд.

В управлении по тарифам, в свою очередь, заявили: "Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на коллекторах источников тепловой энергии АО "Барнаульская генерация", АО "Бийскэнерго", ОАО "Алтай-Кокс", АО "Барнаульская ТЭЦ-3", установленные на второе полугодие 2016 года, уже прекратили свое действие по причине окончания действия периода. Таким образом, отсутствуют правовые основания для пересмотра этих тарифов".

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Также в региональном ведомстве указывают, что ФАС действительно предписала пересмотреть принятые решения на второе полугодие 2016 года. Однако управление по тарифам намерено продолжить разбирательство в судах, поскольку считает оспариваемые тарифы обоснованными.

"Стоит отметить, что в данной ситуации указанные тарифы не влияют на конечный тариф на тепловую энергию для населения. В случае, если бы данное судебное разбирательство каким-то образом могло повлиять на тариф для населения, потребители были бы обязательно проинформированы", – резюмируют в управлении по тарифам.