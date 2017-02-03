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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней жительницы Бийского района, которая организовала опасный спуск с горки. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в январе прошлого года недалеко от базы отдыха Бийского района обвиняемая организовала прокат инвентаря для спуска с горы и оказание услуг самодельного бугельного подъемника, который не был защищен.

8 января прошлого года 40-летняя женщина, поднимаясь на бугеле, получила телесные повреждения в виде ампутации ногтевого фаланга четырех пальцев руки.