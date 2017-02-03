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Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Новоалтайску Владимир Сагайдак, подозреваемый в крупном взяточничестве, определен на два месяца под стражу.
Такое решение накануне вынес Октябрьский районный суд Барнаула. Как уточнили порталу Amic.ru в краевом управлении СКР, с ходатайством об аресте полицейского обратился следователь, занимающийся данным делом.
Напомним, Владимир Сагайдак был задержан оперативниками УФСБ по Алтайскому краю 1 февраля. Полицейского подозревают в незаконном получении 500 тысяч рублей от директора одной из фирм за вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела о мошенничестве.
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В связи с произошедшим ГУ МВД по Алтайскому краю проводит служебную проверку.
Отметим и то, что это уже второй за последнее время скандальный случай, связанный с подозрением высокопоставленных алтайских полицейских в получении взяток.
Немногим ранее было возбуждено уголовное дело об особо крупном взяточничестве в отношении замначальника УМВД Барнаула Андрея Арестова. Накануне краевой суд определил его в следственный изолятор.
Комментарии
Каким путём этот парень попал на эту должность ? В целом (если речь идет об одном и том же человеке) проблемы с законом у него были еще в период службы в БЭП УВД Барнаула...
Охранник украл забор который охранял ....ахахахахахаха
Давно уже очевидно, что коррупционеры именно ТЕ, кто борится с коррупцией ! Круговая порука