Пожалуй, Вера Брежнева – одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. С этим мало кто поспорит. 3 февраля Вера отмечает свой день рождения. Мы решили заглянуть в ее Instagram и посмотреть, о чем она пишет в своих постах.
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Пожалуй, Вера Брежнева – одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. С этим мало кто поспорит. 3 февраля Вера отмечает свой день рождения. Мы решили заглянуть в ее Instagram и посмотреть, о чем она пишет в своих постах.
Финальный день отпуска дороже золота ✨🤗 #золотаяпора #золото #gold #glasses #jewelry #paradise #enjoy #thailand
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
Мой внутренний ребёнок ликует 🤗😜😍#centralpark #iloveyou #ny #newyork #myholydays #balloons #happy #innerchild
Видео опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
" У станка " .. Это фото лучше, чем тот человек, на которого я сейчас похожа после двух ночей без сна 😂😜 #работаневолк #calzedonia #intimissimi #superwoman 😝 #VeraBrezhneva
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
Когда снимали этот образ, сразу захотелось в #Париж... До сих пор хочется... Съемки для @calzedonia #calzedonia #Vera4Calzedonia #Paris #amour ❤️ #backstage
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
Лето, ты куда? Я тебя не отпускаю!!!👣 😈😎💋 #summer2015 #sun #sea #love #happy #Turkey
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
Иногда все-таки не стоит некоторых людей трогать. Пусть сами варятся в собственном соку. 😝
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
И пускай мне привидишься ТЫ... ❤️
Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa)
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Холёная... ХорошА...
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