Пожалуй, Вера Брежнева – одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. С этим мало кто поспорит. 3 февраля Вера отмечает свой день рождения. Мы решили заглянуть в ее Instagram и посмотреть, о чем она пишет в своих постах.

Мой внутренний ребёнок ликует 🤗😜😍#centralpark #iloveyou #ny #newyork #myholydays #balloons #happy #innerchild Видео опубликовано Vera Brezhneva (@ververa) Ноя 27 2016 в 6:43 PST

Иногда все-таки не стоит некоторых людей трогать. Пусть сами варятся в собственном соку. 😝 Фото опубликовано Vera Brezhneva (@ververa) Июн 15 2015 в 9:50 PDT