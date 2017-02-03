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Житель Новоульяновска получил срок за то, что убил друга и съел его

, ИА "Амител"
ЧП случилось в мае прошлого года в городе Новоульяновске

Фото: pixabay.com

Житель Новоульяновска получил 12,5 лет колонии строгого режима за то, что убил своего друга, а затем частично съел его. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщается, ЧП случилось в мае прошлого года. 28-летний мужчина выпивал со своим 51-летним знакомым. Когда мужчины были уже пьяны, между ними произошла ссора. Тогда осужденный до смерти избил старшего товарища металлическим прутом и гвоздодером.

Когда жертва преступника умерла, он отрезал часть его тела, пожарил и съел ее. 

Кроме тюремного срока, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей брату потерпевшего.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.02.2017 13:35
- гость -

Вот так друг! Если друг оказался вдруг...

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