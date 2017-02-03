Фото: pixabay.com

Житель Новоульяновска получил 12,5 лет колонии строгого режима за то, что убил своего друга, а затем частично съел его. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщается, ЧП случилось в мае прошлого года. 28-летний мужчина выпивал со своим 51-летним знакомым. Когда мужчины были уже пьяны, между ними произошла ссора. Тогда осужденный до смерти избил старшего товарища металлическим прутом и гвоздодером.

Когда жертва преступника умерла, он отрезал часть его тела, пожарил и съел ее.

Кроме тюремного срока, суд обязал его выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей брату потерпевшего.