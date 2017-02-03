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Суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар мужчину, который летом прошлого года пнул собаку и угрожал убийством ее хозяину.

Как сообщили в краевой прокуратуре, на момент преступления обвиняемый работал на должности юрисконсульта одного из охранных предприятий региональной столицы. В июле 2016 года он увидел, что мужчина во дворе дома выгуливает собаку на поводке без намордника.

"Проходя мимо, подсудимый пнул собаку, а когда ее хозяин сделал ему замечание, сначала достал из сумки газовый баллончик и брызнул им в лицо хозяину собаки, после чего достал из кармана пистолет и стал высказывать угрозы убийством", – добавляют в надзорном ведомстве.

В ходе дознания у обвиняемого было установлено наличие психического заболевания. В итоге суд освободил его от ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Газовый баллончик и пистолет, изъятые у подсудимого, было решено уничтожить.