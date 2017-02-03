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Суд направил на принудительное лечение в психиатрический стационар мужчину, который летом прошлого года пнул собаку и угрожал убийством ее хозяину.
Как сообщили в краевой прокуратуре, на момент преступления обвиняемый работал на должности юрисконсульта одного из охранных предприятий региональной столицы. В июле 2016 года он увидел, что мужчина во дворе дома выгуливает собаку на поводке без намордника.
"Проходя мимо, подсудимый пнул собаку, а когда ее хозяин сделал ему замечание, сначала достал из сумки газовый баллончик и брызнул им в лицо хозяину собаки, после чего достал из кармана пистолет и стал высказывать угрозы убийством", – добавляют в надзорном ведомстве.
В ходе дознания у обвиняемого было установлено наличие психического заболевания. В итоге суд освободил его от ответственности и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар.
Газовый баллончик и пистолет, изъятые у подсудимого, было решено уничтожить.
Комментарии
явная профессиональная деформация психики
Дюша наверное был. Что-то его не видать.
Все юристы злобные в силу специфики своей профессии. Хозяина же он не пнул.
Как стапхамовец прямо...
Ну боже мой - баллончик уничтожить, тоже мне кара. Ответственность сняли, таблеточки попьет и всё. Человека этого необходимо лишить права вообще ни в чопы ни в органы, ни в общественные и социальные учреждения устраиваться работать. Налицо деформация личности.
Житель Новоульяновска получил срок за то, что убил друга и съел его Новость выше... и он не псих???
Как у нас разрешение на оружие в "психушке" дают,это не удивительно,что ствол у сумасшедшего!!!!!
а дальше по цепочке, кто выдал разрешение на ношение оружия?
Нееее пинать и брызгать не надо было, я утром выхожу на стадион, кусок колбасы перед собакой ведомой собаклюбителем (оба без намордника)бросаю, та жрет..и я говорю собаколюбителю что через полчаса его собака сдохнет. Психика собаколюбителя не выдерживает, он бесится, матерится и т.д., но зато выгуливает свою шавку уже не на стадионе, а в не посещаемых людьми и детьми местах.
Собаковода, кстати, привлекли по административке? )
Всё правильно парень сделал. Судейские тоже с пониманием, оформили как дурку без особых последствий. Кстати, владелец собаки наказан, собака усыплена?