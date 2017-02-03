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Процедуру государственной экспертизы пройдет проектная документация барнаульского торгового комплекса "Галактика" после обрушения кровли в гипермаркете "Ашан".

Как сообщили в государственной инспекции Алтайского края, застройщику ООО "БАМЗ" после ЧП было рекомендовано направить проектную документацию на госэкспертизу, несмотря на выданное ранее положительное заключение негосударственной экспертизы.

"В настоящее время проектная документация по I этапу строительства объекта находится на рассмотрении в КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края", — добавляют в госинспекции.

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Напомним, обрушение кровли в гипермаркете "Ашан", который является якорным арендатором торгового комплекса "Галактика", произошло вечером 26 декабря. После ЧП работа "Ашана" была остановлена.

По факту обрушения проводилась доследственная проверка. В итоге Следственный комитет вынес решение о невозбуждении уголовного дела.

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Ранее в госинспекции Алтайского края сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики". Застройщика и генподрядчика строительства оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.