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Полицейские Камня-на-Оби задержали подозреваемого в краже из киоска канцелярских товаров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Кража произошла минувшей ночью. Воры взломали металлические рольставни и окно, зашли в киоск и украли канцелярские принадлежности. Похищенные вещи нашли в квартире у знакомого задержанного.

Позже удалось задержать одного из подозреваемых в краже. Им оказался 21-летний житель села Аллак. Он ничего не смог пояснить стражам порядка, так как был очень пьян.