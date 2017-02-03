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Сотрудники МЧС и полиции спасли заблудившихся в Алтайском крае рыбаков, сообщили в пресс-службе регионального главка экстренного ведомства.

Информация о заблудившихся мужчинах поступила накануне в 21:15. Двое молодых людей сообщили, что они ориентировочно находятся между селами Заковряшино и Караси Крутихинского района.

Мужчины сбились с дороги и потеряли надежду выйти к населенным пунктам.

На поиски выдвинулись на двух снегоходах сотрудник полиции и руководитель Каменского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам Владимир Морозов. Вскоре заблудившиеся были обнаружены и доставлены в отдел полиции села Крутиха.

В спасательном ведомстве напоминают, что, уходя на рыбалку, необходимо тепло одеваться и избегать прогулок в незнакомых местах.