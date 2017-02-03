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Бийские полицейские привлекли к ответственности 65-летнюю сельскую жительницу за то, что она пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, сотрудники ДПС остановили женщину, прибывшую в Бийск из Залесовского района, за то, что она создала аварийную ситуацию, не уступив дорогу автомобилю, который имел преимущество движения. Когда женщину остановили, оказалось, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.
Чтобы избежать штрафа, пенсионерка начала предлагать взятку. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления по статье УК "Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)".
Комментарии
Забыла как давать?
Женщина Робин Гуд, У богатых берёт, бедным даёт.
Как то раз нас остановили гаишники в Залесовском районе, вполне возможно, что те же самые. Отличные ребята. У нас там был непорядок с документами, пришлось проехать с ними в райцентр, но все было улажено вполне законным путём, никто с нас ничего не попросил ( хотя могли бы) . Мы пожелали друг другу счастливого Рождества и отправились в Барнаул. А если эту даму все-таки привлекли к ответственности, то значит сама выступала и нарвалась.
Видимо мало предложила, раз не взяли, обычно ребята не отказываются, когда по мелочи, по пьянке там конечно больше просят, менее 50000 даже и предлагать не стоит