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Бийские полицейские привлекли к ответственности 65-летнюю сельскую жительницу за то, что она пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, сотрудники ДПС остановили женщину, прибывшую в Бийск из Залесовского района, за то, что она создала аварийную ситуацию, не уступив дорогу автомобилю, который имел преимущество движения. Когда женщину остановили, оказалось, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.

Чтобы избежать штрафа, пенсионерка начала предлагать взятку. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления по статье УК "Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)".