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65-летнюю автоледи на Алтае привлекли за дачу взятки сотруднику ГИБДД

, ИА "Амител"
Женщину из Залесовского района привлекли к ответственности

Фото: pixabay.com

Бийские полицейские привлекли к ответственности 65-летнюю сельскую жительницу за то, что она пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, сотрудники ДПС остановили женщину, прибывшую в Бийск из Залесовского района, за то, что она создала аварийную ситуацию, не уступив дорогу автомобилю, который имел преимущество движения. Когда женщину остановили, оказалось, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.

Чтобы избежать штрафа, пенсионерка начала предлагать взятку. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления по статье УК "Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.02.2017 13:59
- гость -

Забыла как давать?

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3.02.2017 14:45
- гость -

Женщина Робин Гуд, У богатых берёт, бедным даёт.

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3.02.2017 16:46
Mozartina

Как то раз нас остановили гаишники в Залесовском районе, вполне возможно, что те же самые. Отличные ребята. У нас там был непорядок с документами, пришлось проехать с ними в райцентр, но все было улажено вполне законным путём, никто с нас ничего не попросил ( хотя могли бы) . Мы пожелали друг другу счастливого Рождества и отправились в Барнаул. А если эту даму все-таки привлекли к ответственности, то значит сама выступала и нарвалась.

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4.02.2017 11:57
TAO

Видимо мало предложила, раз не взяли, обычно ребята не отказываются, когда по мелочи, по пьянке там конечно больше просят, менее 50000 даже и предлагать не стоит

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