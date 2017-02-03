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65-летнюю автоледи на Алтае привлекли за дачу взятки сотруднику ГИБДД

, ИА "Амител"
Женщину из Залесовского района привлекли к ответственности

Фото: pixabay.com

Бийские полицейские привлекли к ответственности 65-летнюю сельскую жительницу за то, что она пыталась дать взятку инспектору дорожно-патрульной службы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как сообщается, сотрудники ДПС остановили женщину, прибывшую в Бийск из Залесовского района, за то, что она создала аварийную ситуацию, не уступив дорогу автомобилю, который имел преимущество движения. Когда женщину остановили, оказалось, что она не была пристёгнута ремнём безопасности.

Чтобы избежать штрафа, пенсионерка начала предлагать взятку. В ее действиях усматриваются признаки состава преступления по статье УК "Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие)".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

3.02.2017 13:59
- гость -

Забыла как давать?

0  0
3.02.2017 14:45
- гость -

Женщина Робин Гуд, У богатых берёт, бедным даёт.

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