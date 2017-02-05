Одному из самых ярких спортсменов современности, лидеру мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля исполнилось 32-года. За свою богатую карьеру полузащитник успел поиграть в лиссабонском "Спортинге", "Манчестер Юнайтед" и "Реала". Криштиану Роналду три раза становился обладателем Кубка Чемпионов УЕФА, четыре раза получал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты, а в прошлом году в составе сборной стал чемпионом Европы. Роналду всегда активно ведет общественную жизнь: его окружают красивые девушки, он снимается в рекламе, а также выкладывает фото в социальные сети. Предлагаем познакомиться с лучшими постами Криштиану вне футбола.

Perfect couple ❤️❤️ A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 26, 2017 at 10:18am PST

Driving into 2017, another dream year ahead #DontCrackUnderPressure #tagheuer A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jan 12, 2017 at 12:00am PST

Wanna save big on my CR7 blankets this Christmas? Shop www.cr7blankets.com to save 25% with promo code CHRISTMAS. Merry Christmas! A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 2, 2016 at 4:03am PST

Another day👌 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 28, 2016 at 4:56am PST

Stretching boy👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 20, 2016 at 10:06am PST

Glad to make your wishes come true!👏👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 11, 2016 at 9:15am PST

😂😂😂😂😝😜😂 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Oct 19, 2016 at 11:13am PDT

Bye👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 23, 2016 at 9:02am PDT

Feeling better👍💪🏽✌️ A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Sep 18, 2016 at 2:47am PDT

Dinner👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 14, 2016 at 11:40am PDT

My baby miss me ❤️ A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 6, 2016 at 10:11am PDT

Capitan🛥🛥 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 20, 2016 at 10:36am PDT

Lyon👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 5, 2016 at 10:23am PDT

Mineral 👌👌👌👌 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 3, 2016 at 4:55am PDT

Done 🚴🏾👍 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on May 1, 2016 at 11:07am PDT

Having a snack with the 🌞 of my life! ❤️👌🔝 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 19, 2016 at 8:33am PST

Shooting day✌️👍👌 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Feb 10, 2016 at 4:44am PST

The only gift in life is love. Always choose love! Happy New Year to you all from yours truly. A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 31, 2015 at 2:20pm PST

Coconut water👌👌 A photo posted by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Dec 25, 2015 at 1:11pm PST