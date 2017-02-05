Вне игры: лучшие фото Криштиану Роналду за футбольным полем
, ИА "Амител"
Лидеру мадридскому "Реала" 5 февраля исполняется 32-года
Одному из самых ярких спортсменов современности, лидеру мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля исполнилось 32-года. За свою богатую карьеру полузащитник успел поиграть в лиссабонском "Спортинге", "Манчестер Юнайтед" и "Реала". Криштиану Роналду три раза становился обладателем Кубка Чемпионов УЕФА, четыре раза получал "Золотой мяч" как лучший футболист планеты, а в прошлом году в составе сборной стал чемпионом Европы. Роналду всегда активно ведет общественную жизнь: его окружают красивые девушки, он снимается в рекламе, а также выкладывает фото в социальные сети. Предлагаем познакомиться с лучшими постами Криштиану вне футбола.
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