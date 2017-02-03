Фото: barnaul.org

Студенты БЮИ в пятницу, 3 февраля, очистили от снега здание бывшего кинотеатра "Родина", который совсем недавно прекратил работу. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

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Как рассказал председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула Владимир Гудков, мероприятие прошло в рамках месячника гражданско-патриотического воспитания в Алтайском крае и в рамках акции "Снежный десант". Снег у кинотеатра убирают 20 студентов.

Также специалист рассказал, что молодежь помогает сельским пенсионерам очищать от снега приусадебные участки.