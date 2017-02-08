Весной 2016 года от компании "Вектор" поступила заявка на проектирование жилого комплекса в центральной части города Барнаула. Задача была поставлена сложная – спроектировать жилой дом, максимально удобный и комфортный для жителей, создать планировочные решения, востребованные на рынке жилья города Барнаула, предусмотреть развитие жилого комплекса для строений с переменной этажностью, на “перспективу”.

При проектировании дома фасадные решения, отделка мест общего пользования согласовывалась с дизайн-группой в рамках общей концепции проекта, а группа отдела продаж утверждала планировки, расположение квартир на этаже, использование общедомовой территории. В результате совместной работы и появился жилой комплекс “Изумрудный”.

Преимущества жилого комплекса "Изумрудный":

1) Впервые в Барнауле первый этаж дома полностью отдан жильцам комплекса. Там будут расположены крытая застекленная детская и спортивная площадки. Высота данного этажа будет составлять около 4 метров, а стены будут иметь сплошное остекление – комфорт и безопасность жильцам будут обеспечены.

2) Площадки спроектированы таким образом, что квартиры находятся только по одной стороне подъезда, нет уже набившей оскомину стандартной планировки, когда двери квартир находятся друг напротив друга. А значит, площадка более просторна, а в освободившейся стене находятся окна.

3) Помимо окна на лестничной клетке, в подъезде есть четыре окна на каждом этаже, места общего пользования получились уютными и светлыми.

4) Двор без машин: придомовая территория спроектирована таким образом, что все парковочные места вынесены на внешний периметр дома, а внутренняя охраняемая территория будет полностью пешеходной.

5) Территория комплекса обособлена, будет организована круглосуточная охрана.

6) Свободная планировка, панорамное остекление. В каждой квартире будут большие окна, запланировано панорамное остекление.

Жилой комплекс "Изумрудный" отличается развитой инфраструктурой: детский садик находится в соседнем здании, а школа – примерно в 700 метрах, в шаговой доступности политехнический университет.

Песчаная, 19 – это первая очередь ЖК “Изумрудный”, будет еще вторая и третья. Со временем планируется создать новый спальный район в самом центре города Барнаула.

Сайт: изумрудный-жк.рф

Контакты отдела продаж: г. Барнаул, ул. Союза Республик, 32А, каб. 110

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