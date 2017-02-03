Фото: ugorizont.ru

Штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае на предстоящие выходные — в регионе ожидаются сильные осадки и похолодание.

"В Алтайском крае днем 4 и ночью 5 февраля 2017 года ожидается снег, местами сильный снег, метель, в южных районах мокрый снег, отложение мокрого снега, усиление ветра до 19-24 метров в секунду, на дорогах гололедица, снежные заносы. Похолодание", – отмечают в метеорологическом ведомстве.

В ночь на субботу температура в крае составит -8...-13 градусов, в восточных и северных районах при прояснении -13...-18 градусов, местами по югу -1….-6 градусов.

Днем по региону -2...-7 градусов, в предгорьях -1...+4 градуса, по западу -7…-12 градусов с похолоданием в течение дня.

В Барнауле ночью -9...-11 градусов, днем -2...-4 градуса с похолоданием в течение дня.



