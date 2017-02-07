Чемпионат по трековым гонкам пройдет в Барнауле

На барнаульском ипподроме состоится Кубок Губернатора Алтайского края – четвёртый этап Кубка Урала и Сибири по зимним трековым гонкам. Организаторы гонок приоткрыли завесу тайны: призовой фонд в каждом классе составит 150 тысяч рублей.

11 февраля – тренировочные и квалификационные заезды, начало в 11.00

12 февраля – серии финальных заездов, торжественное открытие в 11.00

Кубок Урала и Сибири на данный момент является крупнейшим событием в мире автоспорта за Уралом, и Барнаульский этап является предпоследним перед финалом.

Алтайская Федерация Автомобильного Спорта и Барнаульский пивоваренный завод приглашают всех на Барнаульский ипподром (пр-т Космонавтов, 61)