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Московская полиция задержала охранника, работавшего в частном охранном предприятии, который выпустил собак. Животные растерзали 80-летнюю старушку на территории одного из предприятий. Об этом сообщает "Интерфакс".
Как сообщается, сотрудника охраны обвиняют в том, что он не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.
Как сообщалось ранее, ЧП случилось в Москве на улице Казакова. Тело 80-летней женщины было найдено с множественными следами укусов.
Комментарии
лютую смертушку приняла
Каждое госпредприятие нынче огораживают забором,как зону, только что проволоку колючую под током не натягивают. Как бабуся оказалась на этой территории?
Пироженка
Каждое госпредприятие нынче огораживают забором,как зону, только что проволоку колючую под током не натягивают. Как бабуся оказалась на этой территории? ========================================= Я по молодости как-то вечером домой возвращалась с работы через ипподром (автобусная остановка со стороны входа на трибуны, а дом - за ипподромом на ул. Кавалерийская). Прошла через ворота, иду по ипподрому, набежали сторожевые собаки, кружатся возле меня. Я дальше иду, делаю вид, что не замечаю их. Минут через пять появился охранник, поинтересовался, что я здесь делаю. Домой иду, ёлки.
То, что собаки выпущены, вовсе не означает, что территория закрыта, а охранник убедился, что никого на ней нет.