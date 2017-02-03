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Московская полиция задержала охранника, работавшего в частном охранном предприятии, который выпустил собак. Животные растерзали 80-летнюю старушку на территории одного из предприятий. Об этом сообщает "Интерфакс".

Как сообщается, сотрудника охраны обвиняют в том, что он не убедился в отсутствии посторонних лиц на территории предприятия и выпустил собак из вольера.

Как сообщалось ранее, ЧП случилось в Москве на улице Казакова. Тело 80-летней женщины было найдено с множественными следами укусов.