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Двое неизвестных ограбили пожилую москвичку, выхватив у нее из рук сумку, в которой было 25 тысяч долларов, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Как пишет издание, женщина написала заявление в полицию, в котором указала сумму пропажи. Она уточнила, что ЧП произошло в районе Стрелецкой улицы. После того, как злоумышленники похитили сумку, они убежали в неизвестном направлении.

Материальный ущерб составил около 1 миллиона 608 тысяч рублей.