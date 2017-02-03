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Двое неизвестных ограбили пожилую москвичку, выхватив у нее из рук сумку, в которой было 25 тысяч долларов, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Как пишет издание, женщина написала заявление в полицию, в котором указала сумму пропажи. Она уточнила, что ЧП произошло в районе Стрелецкой улицы. После того, как злоумышленники похитили сумку, они убежали в неизвестном направлении.
Материальный ущерб составил около 1 миллиона 608 тысяч рублей.
Комментарии
Уборщица из Газпрома?
Пролщ
- гость - 3 февраля 2017 г. 15:13 Уборщица из Газпрома?
на пенсии
гость - 3 февраля 2017 г. 15:13 Уборщица из Газпрома?
на пенсии
угу, только пенсию получила, домой несла..