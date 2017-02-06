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"Уральские авиалинии" раскрыли тайну своего QR-кода

, ИА "Амител"
Билеты более чем в 30 направлений можно приобрести по горячим ценам

"Уральские авиалинии" запустили теплую акцию с QR-кодами, которые спрятаны на улицах Барнаула. Летние QR-коды ведут на распродажу летних направлений. Самые горячие билеты можно приобрести со скидкой до 30%. В акции участвует более 30 направлений.

Чтобы было проще найти QR-коды, можно взять подсказки на сайте авиакомпании, в мобильном приложении Ural Airlines, в call-центре авиакомпании по телефону 8-800-77-00-262 и в авиакассах.

Сроки распродажи – с 6 по 26 февраля 2017 года. Совершить перелет можно с 15 мая по 15 октября 2017 г. Количество билетов ограничено.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь-декабрь 2015-2016 гг. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллиона пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов "Уральских авиалиний" состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 38 авиалайнеров (20 А320, 11 А321 и 7 А319).

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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