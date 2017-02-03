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Американская сеть универмагов Nordstrom заявила, что больше не будет продавать в своих магазинах одежду и обувь бренда Иванки Трамп. Об этом пишут "Ведомости".

В сети объясняют такое решение тем, что эти вещи плохо продаются. По словам руководителя сети, на бренд дочери президента низкий спрос. В сети отметили, что те товары, которые уже есть в магазинах, они продадут, а новые закупать в нынешнем сезоне не будут.

Между тем СМИ пишут, что уже несколько недель идет кампания, призывающая не работать с фирмами президента или его родственников.

Известно, что в конце прошлого года в ассортименте сети был 71 товар фирмы дочери, а сейчас четыре бренда – и те продают со скидкой.