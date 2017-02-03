Наступили первые февральские выходные. Как их провести, чтобы потом не жалеть, куда сходить и чем отвлечься от будничной суеты и забот, читайте в нашем гиде.

Начать выходные, если позволит капризная погода, можно на свежем воздухе – в питомнике хаски, где с 11:00 до 16:00 проходят экскурсии. Посетителям разрешается гладить и обнимать собак, а при желании даже кататься на собачьей упряжке. Тех, кто замерзнет, напоят горячим чаем. Перед посещением нужно записаться по телефону: +7 (3852) 55-56-80.

В галерее "Республика ИЗО" открылось несколько новых интересных выставок, так что те, кого тянет к прекрасному, могут познакомиться с творчеством молодого автора Романа Ведяйкина и его концептуальным проектом Fast Food Shop. Так, на специальной "витрине" будут представлены эксклюзивные модели шаурмы, китайской лапши, сэндвичей, чипсов и другой вкусной, но нездоровой пищи. Здесь же параллельно будет работать экспозиция "Черно-белое с позолотой" художницы-абстракционистки Татьяны Гоголошвили. Ее выставка состоит из трех десятков абстрактных картин, выполненных в смешанной, коллажной технике.

В Молодежном театре Алтая субботним вечером покажут сценическую фантазию по рассказам Валерия Золотухина "Храни тебя Бог!", в драме – спектакль "Моя профессия – синьор из общества", а в музкомедии – "Скрипача на крыше".

В воскресенье на сцене драмтеатра можно будет посмотреть альтернативную версию произведения Уильяма Шекспира "Чума на оба ваших дома", а в музкомедии – "Тетку Чарлея".

Одним из самых интересных событий в театральной жизни станет спектакль "Ведунья", участие в котором принимают непрофессиональные артисты. Над комедией работала артистка театра драмы Анастасия Кузнецова. "Ведунью" показывали в начале декабря, и тогда она вызвала большой зрительский интерес. Увидеть постановку можно будет в субботу в 17:30 в пространстве Loft24 по адресу Цеховая, 58 к 1.

На большой экран вышло шесть новых фильмов. Среди ужастиков – лента "Звонки", которая продолжит историю страшной видеокассеты, губящей всех ее увидевших. Для семейного просмотра подойдет фантастическая драма о мальчике Конноре и страшном существе из его снов "Голос монстра". Посмеяться можно будет над российской комедией "Огни большой деревни" и американо-китайским боевиком "Отпетые напарники". Кроме того, в кинотеатрах идут "Трансформация" и фантастическая драма о межгалактической любви "Космос между нами".

С детьми обязательно стоит отправиться на мультфильм "Балерина". Эта яркая и красивая история не оставит равнодушным никого.

В МТА для малышей в субботу пройдет интерактивный спектакль "Мы лепили колобок", а в музкомедии в рамках "Бэби театра" покажут "Кошкин дом". Воскресенье для юных зрителей тоже будет не менее интересным – в Молодежном театре артисты разыграют историю про "Золотого цыпленка", в театре музыкальной комедии состоится показ "Снежной королевы".

В театре кукол "Сказка" на выходных покажут сказки "Теремок" и "Гусенок".