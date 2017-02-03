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Кино на выходные: "Исчезнувшая", "Неудержимые" и Билл Мюррей

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Рассказываем, что смотреть по телевизору 4 и 5 февраля

Каждые выходные российские телеканалы показывают десятки фильмов, среди которых есть действительно интересные и яркие работы. Корреспондент Amic.ru составил список самых интересных картин, которые нельзя пропустить по телевизору 4 и 5 февраля.

"Старикам здесь не место"

О чем фильм

 Обычный работяга обнаруживает в пустыне гору трупов, грузовик, набитый героином, и соблазнительную сумму в два миллиона долларов наличными. Он решает взять деньги себе, и результатом становится волна насилия, которую не может остановить вся полиция Западного Техаса.

Почему смотреть

 Культовый фильм выдающихся режиссеров — американцев братьев Коэнов, которые получили за "Старикам здесь не место" четыре премии "Оскар", в том числе за лучший фильм. Снятый по роману Кормака МакКарти, фильм Коэнов — бескомпромиссное и мрачное исследование жестокости человеческой природы. Главный злодей в исполнении Хавьера Бардема навсегда вошел в историю кино, безжалостно расправляясь почти со всеми, кого встречает на своём пути. Выдающаяся работа оператора Роджера Дикинса, игра актеров и фирменный стиль братьев Коэнов не оставят вас равнодушными. Подарок недели для всех киноманов.

Где и когда смотреть

 Суббота, 4 февраля, в 01-30 на канале ТНТ.

"Неудержимые 1, 2, 3"

О чем фильм

 Три серии о крутом отряде профессиональных наёмников и отчаянных парней во главе с Барни Россом, которые получают самые непростые задания. То им необходимо любой ценой уничтожить кровавого тирана-диктатора, нагнетающего страх на мирное население и сеющего хаос в южноамериканской стране, то захватить пять тонн плутония в Восточной Европе.

Почему смотреть

Для всех, кто вырос на голливудских боевиках 80-х и 90-х годов, пропустить все три серии "Неудержимых" будет большой ошибкой. Вы смело можете садиться перед телевизором и на протяжении шести часов наблюдать за тем, как Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Брюс Уиллис, Джейсон Стэтхем, Антонио Бандерас, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Харрисон Форд, Мэл Гибсон и другие звезды боевиков воюют друг с другом. Подарок любому поклоннику жанра на выходные.

Где и когда смотреть

 Суббота, 4 февраля, с 19-00 по 01-00 на канале "Рен-ТВ".

"День сурка"

О чем фильм

 Телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок в штате Пенсильвания на празднование Дня сурка. Но на этот раз веселье рискует зайти слишком далеко. Время сыграло с ним злую шутку: оно взяло да и остановилось. Каждый раз он переживает один и тот же день.

Почему смотреть

 Знаменитая комедия Харольда Рэмиса с Биллом Мюрреем сегодня как никогда актуальна. Именно в четверг, 2 февраля, в США праздновали День сурка. В России об этом диковатом празднике знают благодаря именно этой комедии, которая даже 30 лет спустя остается невероятно смешной.

Где и когда смотреть

 Воскресенье, 5 февраля, в 10-05 на канале СТС.

"Исчезнувшая"

О чем фильм

 История о том, как муж приходит домой и не обнаруживает свою супругу. В доме остались следы борьбы, кровь, которую явно пытались стереть. Главный герой начинает поиски своей второй половинки, но в процессе узнает, что жена на самом деле устроила с ним опасную игру, которая может стоить ему жизни.

Почему стоит смотреть

 Главная премьера этой недели на телевидении. Постановщик "Бойцовского клуба", "Семи", "Зодиака" и "Игры" Дэвид Финчер снял очередной шедевр.

В этом детективном триллере по одноименному роману Гиллиан Флинн режиссер решил исследовать мир брака, который, как известно, хорошим делом не назовешь. В роли настоящей дьяволицы в фильме снялась неподражаемая Розамунд Пайк. Наверное, каждый зритель помнит сцену, как она соблазнила и убила старого приятеля, к которому сбежала от своего мужа. Вот и верь после этого женщинам. Не пропустите!

Где и когда смотреть

 Воскресенье, 5 февраля, в 22-30 на Первом канале.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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