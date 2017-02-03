Мэрия Барнаула прокомментировала нездоровую ситуацию с несанкционированной парковкой у школы №120 — в администрации полагают, что спор водителей и пешеходов здесь решится весной этого года.
Портал Amic.ru сообщал о сути конфликта. Автомобилисты устроили стоянку своих машин прямо на газоне у школы — как раз на месте, которое специально было огорожено во избежание несанкционированной парковки.
Местные жители опасаются, что в данном случае не только нарушаются правила благоустройства, но и имеется опасность для детей.
Подобная ситуация сложилась и в соседнем дворе — на газоне детского сада № 231. Правда, председатель правления ТСЖ "Лилия" Сергей Томиленко смог решить вопрос у детсада. Жильцы дома по Энтузиастов, 40 на общем собрании решили выделить место под парковку, а газон привести в порядок.
Таким же образом планируется разобраться в ситуации рядом со 120-й школой. "В феврале мы проведем досрочное общее собрание собственников. Я намерен предложить жильцам организовать парковку на 22-25 автомобилей на участке за киоском, который расположен напротив школы №120. Там более подходящее для этих целей место, чем газон, мимо которого каждый день идут ученики", – рассказал Сергей Томиленко.
Данное решение согласуют с районными властями, после чего ограждение газона у школы будет восстановлено.
Комментарии
территория школы огорожена забором, зачем они со своим уставом лезут за его пределы?
Я намерен предложить жильцам организовать парковку на 22-25 автомобилей на участке за киоском, который расположен напротив школы №120.
на сколько метров дальше?
на прилегающей территории многоквартирного дома согласовывать парковки с администрацией не надо по закону,а в Барнауле в индустриальном районе надо,хотя достаточно протокола общего собрания.
- гость - 3 февраля 2017 г. 15:27 территория школы огорожена забором, зачем они со своим уставом лезут за его пределы? ========== Где-то встречалась информация, что Запрещена парковка автомобилей ближе 50 м от д/садов и школ. В связи с угрозой террактов. Сейчас найти не могу этот документ. Может кто-то точнее скажет.
на прилегающей территории многоквартирного дома , это широкое понятие.
Оно включает в себя землю выделенную землю под дом
- гость - 3 февраля 2017 г. 17:12
кидал я её как-то с месяца полтора назад http://clubupravdom.ru/newsimg/4585_10.gif
Аминистрациям районов города пора показать некоторым водятлам где нельзя парковаться-некоторые газоны вообще превращены в стоянки! Грязь тащится колесами на тротуары и тд и тп...
Пока нет парковок должен работать эвакуатор, хоть в 3 смены