Мэрия Барнаула прокомментировала нездоровую ситуацию с несанкционированной парковкой у школы №120 — в администрации полагают, что спор водителей и пешеходов здесь решится весной этого года.

Портал Amic.ru сообщал о сути конфликта. Автомобилисты устроили стоянку своих машин прямо на газоне у школы — как раз на месте, которое специально было огорожено во избежание несанкционированной парковки.

Местные жители опасаются, что в данном случае не только нарушаются правила благоустройства, но и имеется опасность для детей.

Подобная ситуация сложилась и в соседнем дворе — на газоне детского сада № 231. Правда, председатель правления ТСЖ "Лилия" Сергей Томиленко смог решить вопрос у детсада. Жильцы дома по Энтузиастов, 40 на общем собрании решили выделить место под парковку, а газон привести в порядок.

Таким же образом планируется разобраться в ситуации рядом со 120-й школой. "В феврале мы проведем досрочное общее собрание собственников. Я намерен предложить жильцам организовать парковку на 22-25 автомобилей на участке за киоском, который расположен напротив школы №120. Там более подходящее для этих целей место, чем газон, мимо которого каждый день идут ученики", – рассказал Сергей Томиленко.

Данное решение согласуют с районными властями, после чего ограждение газона у школы будет восстановлено.



