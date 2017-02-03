Для комфортного обеспечения нужд cтроителей уже несколько десятилетий подряд используются бытовки. В современном мире сфера их использования значительно расширилась, и уже сегодня бытовка может быть как офисом, так и комфортным дачным домиком. Производство бытовок совершенствуется с каждым годом, так как срок их эксплуатации невелик и спрос на них есть всегда.

Компания "Бытовкин" при производстве бытовок всегда старается соответствовать требованиям ГОСТа. Поэтому выпускаемая продукция соответствует стандартам, санитарным нормам и пожарным требованиям:

дверь должна открываться наружу;

как минимум одно окно;

при достаточной площади наличие тамбура и санузла;

обязательно вентиляция;

наличие электроточек и многое другое

Изготовление бытовки начинается с каркаса. Желательно, чтобы металлический каркас имел сварные соединения, так как соединение болтами через время расшатывается, что неприемлемо для бытовки. Деревянные каркасы собираются только при помощи болтовых соединений. После соединения каркас обшивают металлическими листами, служащими ограждением конструкции. Изнутри вагончик оббивается утеплителем и обшивается листовым материалом, таким как фанера, ДСП или ОСБ. Перед обшивкой в стены вкладывается электрокабель. Потолок и пол собираются аналогичным способом. Последним шагом является монтаж окон и навешивание дверей.

Компания "Бытовкин" производит деревянные бытовки, ориентируясь на спецификацию потребителя. Одна и та же бытовка не может подходить одновременно всем, поэтому необходимо обязательно учитывать предпочтения будущего заказчика.

Бытовка – это каркасная конструкция, которая используется для временного нахождения в ней людей. Обычно она отличается каким-либо особенным дизайном, так как предназначена сугубо для хозяйственных целей. Для применения бытовок на стройплощадках необходимо соблюдать все нормативы, технические ГОСТы и требования пожарной безопасности при их производстве.