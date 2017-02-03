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Сотрудники МЧС России по Новосибирской области спасли мужчину, представившегося "человеком-пауком". Он висел на окне, из которого шел дым. Об этом пишет "Лайф".

Как сообщает издание, утром произошел пожар в многоэтажном доме в Новосибирске. Спасатели сняли со здания неадекватного мужчину, который представился им героем популярных комиксов.



Также сотрудники МЧС эвакуировали и других жильцов дома. Пожар произошел на третьем этаже. Пламя успело повредить только домашние вещи хозяев квартиры.