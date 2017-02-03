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Старейшая артистка Зоя Булгакова умерла в возрасте 102 года в Новосибирске в пятницу, 3 февраля, сообщает сайт газеты "Комсомольская правда".

Издание пишет, что прощание с артисткой состоится 6 февраля в Доме актера.

Зоя Булгакова родилась 24 декабря 1914 года. В 1930 году она начала работать в новосибирском театре юного зрителя. Сейчас этот театр называется "Глобус". Артистка известна по таким ролям, как Красная Шапочка, Герда из "Снежной Королевы", кот из "Кота в сапогах", Панюшка из "Единой боевой".