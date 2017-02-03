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Новая схема отмывания денег через судебных приставов появилась в России — посредством такого механизма из страны вывели порядка 16 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на участников банковского сектора.

Издание отмечает, что средства отмываются благодаря судебным решениям. В системе махинаций оказалась завязана Федеральная служба судебных приставов.

Что касается самого механизма, то речь идет о договоренностях двух юридических лиц — резиденте и нерезиденте – о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

В качестве истца выступает нерезидент, требующий погашения задолженности. Ответчик в лице резидента соглашается с этим требованием. В итоге, как показывает практика, суды принимают решение о взыскании средств со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в службу судебных приставов.

ФССП списывает средства на свой счет, а затем перечисляет деньги в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

В Центробанке "Коммерсанту" рассказали, что технически такой механизм не нарушает закон, а суды и приставы действуют в рамках своей компетенции. Банки, в свою очередь, также не имеют формальных оснований для того, чтобы противодействовать проведению финансовых операций на основании решения суда.

При этом, как отмечается, в ЦБ добавили, что юрлица-должники, являющиеся ответчиками, как правило, не ведут реальную деятельность. У приставов не имеется механизмов остановить мошенников, поскольку они являются исполнителями судебных решений.