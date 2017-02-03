Пятница, 3 Февраль, 16:40

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 64,73
Brent
$ 51,5
-2°
Обь
36см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Уголовное дело Андрея АрестоваВизит главы МЧС на Алтай Паводок на Алтае – 2017
Новости

Новую схему отмывания денег через судебных приставов узнали СМИ

, ИА "Амител"
По имеющимся оценкам, с ее помощью из страны вывели порядка 16 миллиардов рублей

Фото: vidia.org

Новая схема отмывания денег через судебных приставов появилась в России — посредством такого механизма из страны вывели порядка 16 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на участников банковского сектора.

Издание отмечает, что средства отмываются благодаря судебным решениям. В системе махинаций оказалась завязана Федеральная служба судебных приставов.

Что касается самого механизма, то речь идет о договоренностях двух юридических лиц — резиденте и нерезиденте – о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

В качестве истца выступает нерезидент, требующий погашения задолженности. Ответчик в лице резидента соглашается с этим требованием. В итоге, как показывает практика, суды принимают решение о взыскании средств со счета должника и выдают исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в службу судебных приставов.

ФССП списывает средства на свой счет, а затем перечисляет деньги в пользу взыскателя на счет в иностранном банке.

В Центробанке "Коммерсанту" рассказали, что технически такой механизм не нарушает закон, а суды и приставы действуют в рамках своей компетенции. Банки, в свою очередь, также не имеют формальных оснований для того, чтобы противодействовать проведению финансовых операций на основании решения суда.

При этом, как отмечается, в ЦБ добавили, что юрлица-должники, являющиеся ответчиками, как правило, не ведут реальную деятельность. У приставов не имеется механизмов остановить мошенников, поскольку они являются исполнителями судебных решений.


Смотрите также
Партнёры

Комментарии

3.02.2017 16:24
- гость -

Ребе валим отсюдова, нас раскрыли!

0  0
3.02.2017 16:27
- гость -

Вы бы хоть копипастили внимательней. Вывели по этой схеме 37лярдов, в том числе 16 за 2016 год.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
16:38
Кино на выходные: "Исчезнувшая", "Неудержимые" и Билл Мюррей 0
16:30
Бытовка: изготовление, применение, ГОСТы 0
16:22
Как в Барнауле провести первые февральские выходные и куда сходить? 0
16:11
Новую схему отмывания денег через судебных приставов узнали СМИ 2
16:05
Сотрудники МЧС в Новосибирске спасли из огня "человека-паука" 0
15:48
Исполнительница роли Герды Зоя Булгакова умерла в 102 года 0
15:34
Метель, ветер: какие сюрпризы готовит погода на выходные в Алтайском крае? 0
15:22
"Войну" водителей и пешеходов у школы в Барнауле обещают закончить весной 3
15:16
Американская сеть Nordstrom перестанет продавать обувь бренда Иванки Трамп 0
15:04
Неизвестные отобрали сумку у пожилой москвички с $ 25 тыс. внутри 4
14:50
Пешехода сбили на площади Октября в Барнауле – очевидцы 1
14:32
Задержан охранник, выпустивший собак на предприятии, где нашли тело женщины 1
14:24
Как заменить водительское удостоверение в МФЦ? 2
14:18
Барнаульские студенты очистили от снега здание бывшего кинотеатра "Родина" 2
14:02
Снежный шторм и похолодание прогнозируют в Алтайском крае на выходные 1
13:50
65-летнюю автоледи на Алтае привлекли за дачу взятки сотруднику ГИБДД 2
13:36
Пьяный житель Алтайского края взломал магазин и украл канцтовары 1
13:28
Сотрудники МЧС и полиции спасли заблудившихся рыбаков в Алтайском крае 1
13:16
Житель Новоульяновска получил срок за то, что убил друга и съел его 3
13:07
Проект барнаульской "Галактики" после ЧП в "Ашане" ушел на госэкспертизу 7
12:49
Сотрудника ЧОП в Барнауле отправили лечиться после нападения на собаку 19
12:33
О чем пишет в Instagram яркая, притягательная и лучезарная Вера Брежнева 5
12:24
Организатор опасного спуска с горки на Алтае предстанет перед судом 1
12:14
Главный полицейский-антикоррупционер Новоалтайска отправился в СИЗО 7
12:05
Пенсионерка пострадала, спускаясь с трапа в аэропорту Домодедово 0
11:51
Суды из-за тарифов на тепловую энергию не коснутся жителей Алтайского края 30
11:38
Юрий Аксюта объявил имена наставников нового сезона "Голос. Дети – 4" 0
11:24
Полицейские в Петербурге раскрыли кражу из школы малыша в коляске 3
11:19
Honda снесла с дороги пенсионерку-нарушительницу в Барнауле. Видео и фото 71
11:16
Бийского прораба будут судить за падение рабочего в шахту лифта 0
11:02
Женщина-водитель погибла после лобового ДТП на алтайской трассе. Фото 2
11:00
Владимир Якуба научит барнаульцев продавать день в день 0
10:50
300-килограммовый лось захватил подвал жилого дома в США 1
10:41
Старейший алтайский маслосыродельный завод возобновил работу 17
10:36
"Алтайбаскет" в первом домашнем матче года разгромил команду "Нефтехимик" 0
10:22
СК возбудил дело после гибели двоих детей на пожаре в Алтайском крае 0
10:13
Дело о вербовке барнаульцев в экстремистскую группировку дошло до суда 4
10:06
Трамп опроверг сообщения о том, что он ослабил антироссийские санкции 24
10:00
"Уральские авиалинии" запустили теплую акцию 0
09:50
Шварценеггер предложил Трампу поменяться работами 5
09:31
Пожар унес жизни двоих детей в Алтайском крае 8
09:22
Тело пенсионерки со следами укусов собак нашли в центре Москвы 4
09:14
Неуплата штрафа в 6 тысяч рублей обернулась для барнаульца арестом 5
09:01
Газовый баллон взорвался под Парижем, пять человек пострадали 2
08:45
"Спрятать Максима в подвале" – Ксения Собчак о форме "Почты России" 15
08:30
Пообщаться с настоящим львенком можно будет на этих выходных в Барнауле 4
08:17
Восемь пожарных тушили горящий автомобиль минувшей ночью в Барнауле 3
08:02
Таких людей больше не будет. Проект Amic.ru о героях Великой Отечественной 4
07:36
Барнаульцы превратили в личные "гаражи" ограждение против автохамов. Фото 58
07:04
Мистика и магия: что известно о сериале "Твин Пикс" Дэвида Линча? 0
06:32
Двухэтажный коттедж в "тихом" центре Барнаула продают за 14 млн руб. Фото 18
06:01
Число родившихся барнаульцев превысило количество умерших в 2016 году 7
05:06
Снег и плюсовые температуры прогнозируют в Алтайском крае 3 февраля 0
00:02
Киану Ривз отправится в Сибирь бороться с торговцами алмазами 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.