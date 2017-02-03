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Суд американского штата Мэриленд не стал рассматривать дело первой леди США Меланьи Трамп против британского издания Daily Mail. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, издание писало, что жена президента США в свое время работала в сфере эскорт-услуг. Иск Меланья Трамп подала еще в августе прошлого года. Однако дело не будет рассмотрено. Суд аргументирует такое решение тем, что он не обладает надлежащей юрисдикцией для рассмотрения судебного иска против издания, располагающегося в Великобритании.

Между тем первая леди намерена еще раз подать иск против британского издания, но только в суд Нью-Йорка. Нанесенный репутации ущерб госпожа Трамп оценила в 150 миллионов долларов.