Фото: kommersant.ru

Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая считает, что в нашей стране необходимо создать межведомственную информационную базу педофилов. Об этом пишет РИА Новости.

Вице-спикер считает, что такая мера поможет не допустить их к работе с детьми.

"У нас есть в законодательстве эти запреты, но для того, чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы", — отметила Ирина Яровая.

Кроме этого, вице-спикер считает, что в России нужно создать программу реабилитации детей – жертв сексуального насилия.