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Вице-спикер Госдумы России Ирина Яровая считает, что в нашей стране необходимо создать межведомственную информационную базу педофилов. Об этом пишет РИА Новости.
Вице-спикер считает, что такая мера поможет не допустить их к работе с детьми.
"У нас есть в законодательстве эти запреты, но для того, чтобы эти запреты работали реально, необходимо создание такой базы", — отметила Ирина Яровая.
Кроме этого, вице-спикер считает, что в России нужно создать программу реабилитации детей – жертв сексуального насилия.
Комментарии
Бла бла бла. Нужно четкое и внятное законодательство с адекватным наказанием за проступки. Непонятное законодательство нужно только жуликам и мошенникам. На кого работают "всенародно избранные" депутаты? На родственные души. Кого больше всех в ГД? Тоже правильный ответ.
Ее в госдуре никто не е..., потому что все пе... вот она и бесится.
Ну и заголовок. Пордумалось про тренировочную базу или базу отдыха.
Базу данных наверное нужно написать в заголовке. А то получается как-то неоднозначно