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Министерство транспорта РФ предлагает приватизировать речные порты в стране за 1 рубль с тем, чтобы обеспечить их развитие.

Как передает ТАСС, проект федерального закона о передаче пребывающих в неудовлетворительном состоянии речпортов в частные руки за 1 рубль опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В материалах отмечается, что сегодня содержание большинства портовых объектов не имеет достойного финансирования. В случае принятия законопроекта, по мнению Минтранса, новые собственники обеспечат восстановление портов и их надлежащее содержание.

В министерстве предлагают продавать речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, посредством конкурса с начальной ценой 1 рубль. При этом будет действовать условие, что новый собственник наведет порядок на объекте и сохранит его назначение.