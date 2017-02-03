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Министерство транспорта РФ предлагает приватизировать речные порты в стране за 1 рубль с тем, чтобы обеспечить их развитие.
Как передает ТАСС, проект федерального закона о передаче пребывающих в неудовлетворительном состоянии речпортов в частные руки за 1 рубль опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.
В материалах отмечается, что сегодня содержание большинства портовых объектов не имеет достойного финансирования. В случае принятия законопроекта, по мнению Минтранса, новые собственники обеспечат восстановление портов и их надлежащее содержание.
В министерстве предлагают продавать речные порты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, посредством конкурса с начальной ценой 1 рубль. При этом будет действовать условие, что новый собственник наведет порядок на объекте и сохранит его назначение.
Комментарии
Министерство транспорта РФ предлагает приватизировать речные порты в стране за 1 рубль с тем, чтобы обеспечить их развитие. --- глупо
Приватизируют. Распродадут то что можно. Потом скажут: "Ну извините, не получилось"
Кто даст гарантии , что новый собственник на месте порта не построит аквапарк
Удивительное дело, Российская Федерация за 26 лет умудрилась просрать морской речной флот вместе с портами
А нахрена порт без кораблей? Только сделать из него кабак или продать на слом/кирпичи.