Бизнесмен Юрий Сахаров выступил с предложением организовать в Эстонии выступления ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, но Миноборны этой страны высказалось категорически против такой инициативы, сообщают "РИА Новости".

В письме министру Сахаров отмечал, что "независимость Эстонии достаточно прочна и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности".

В ответ Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна заявил, что он не даст ансамблю, входящему в состав вооруженных сил России, разрешение приехать в Эстонию.

"Российских военных не ждут в Эстонии", — сказал министр.

В 2015 и 2016 годах министерство обороны Эстонии дважды отказывалось выдать разрешение на въезд в республику ансамблю имени Александрова, мотивируя это тем, что военное сотрудничество между Россией и Эстонией приостановлено.