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Москвичка задержана по подозрению в заказе убийства собственной матери

, ИА "Амител"
38-летняя жительница Москвы заказала убийство своей матери из-за "неприязненных отношений"

Фото: pixabay.com

Следователи задержали жительницу Москвы, которую подозревают в организации заказного убийства собственной матери. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, женщина в конце прошлого года решила нанять киллера, чтобы он убил ее мать, c которой у нее были неприязненные отношения. Об этом стало известно правоохранительным органам. Тогда к женщине под видом киллера обратился полицейский.

Женщина написала ему долговую расписку, в которой было сказано, что за работу заплатит ему 300 тысяч рублей. Также москвичка отдала ему адрес матери, ее фотографию и расписание дня.

2 февраля задержанная получила информацию о том, что ее мать умерла, и отправилась к ней на квартиру. Именно там ее и поджидали сотрудники правоохранительных органов.

Таким образом, заказного убийства удалось избежать. 

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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