Режиссер таких фильмов, как "Прибытие", "Убийца" и "Пленницы", канадец Дени Вильнев назначен режиссером новой версии "Дюны".

Об этом сообщил подписчикам на своем официальном аккаунте Twitter Брайан Герберт, чей отец, американский фантаст Фрэнк Герберт написал оригинальную одноименную книгу в 1965 году.

"Дюна" была уже экранизирована в 1984 году американским режиссером Дэвидом Линчем. Потом проект пытались перезапустить несколько раз. В 2007-м студия Universal заявила о готовящемся проекте, но спустя два года права приобрела студия Paramount. Студия Legendary приобрела права на "Дюну" в ноябре 2016-го.

Вильнев неоднократно признавался в любви к роману Герберта. Известно, что сейчас режиссер занят работой в жанре научной фантастики. Так, в этом году у него вышла лента "Прибытие", а в 2017 году осенью в прокате появится "Бегущий по лезвию 2049" с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом.

"Дюна" — первый роман Герберта из фантастической саги "Хроники Дюны". Он посвящен борьбе могущественных кланов за песчаную планету Арракис — единственном месте, где есть очень ценное вещество, позволяющее путешествовать сквозь пространственно-временной континуум.