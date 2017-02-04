Фото: avito.ru
Пятиуровневый дом площадью 500 квадратных метров на участке 10 соток продают в Барнауле за 9,5 миллиона рублей.
Как сказано на сайте Avito.ru, жилье расположено по адресу: улица Зоотехническая, 65.
"Продам Дом 5 уровней, 500кв. п. Южный. Стены кирпич+пенобетон. Газовое отопление, система теплых полов. 2-этаж с отделкой (4 комнаты+ санузел), первый под чистовую отделку", — указывает автор объявления.
На участке заложен сад, посажен газон. Как отмечает продавец дома, рядом имеется детский сад, школа, магазины и вся необходимая инфраструктура. Подъезд к домуасфальтирован.
Комментарии
Снаружи 2этажа с чердаком который не есть уровень а техническое помещение, ну плюс подвал, которого нет на фото, это три. Где еще два?
ну и убожество...(((
Особенно колоритна пятиэтажка на заднем плане. ГЫ.
5-й уровень - окошко для голубей? И как дела с фундаментом и плесенью?
У нас в коммуналке лучше было. Порядок был
(4 комнаты+ санузел) - Вот и 5 уровней. На базаре торговал шашлык-машлык, русский не знает, думает, что уровень это не этажи, а количество комнат. По существу - 2 лимона цена дому, и чтобы свои продавленные кровати сам вывез, ара да?
Ограждения участка практически нет. Как у цыган.
4.02.2017 09:40 - гость - (4 комнаты+ санузел) - Вот и 5 уровней. На базаре торговал шашлык-машлык, русский не знает, думает, что уровень это не этажи, а количество комнат. По существу - 2 лимона цена дому, и чтобы свои продавленные кровати сам вывез, ара да? _______________________________________________________________________ Про два лимона ты загнул. Ограждение приличное сделать-и на 4,5 потянет.
Немного неправильный заголовок. Правильно "продается дом возле 5-уровневого многоквартирного"
Реальная цена 4-5 млн руб. Дороже не продать в ближайшие 10 лет
именно 2 млн дому красная цена, не продадут дороже
на богодельню похож. Еще старушек насадить кружком - и копия.
А комнаты то какие малипусенькие !!!за такие деньги ....что там с уровнями явно напутано !
За полтора возьму, по рукам?
может под землей бомбоубежище ? в 3 уровня
Барсук соседа вынудил свалить?
Там дороже дома обычно продают. Земля дорогая из-за инфраструктуры как раз. Это вам не авиатор, из которого еще добраться до цивилизации надо.
Так это поди Барсук и продает, деньги все пропил, вот и переселяется в соседнюю 5-этажку. А 5 уровней там в самом деле, Барсук нарыл под землей в пьяном угаре, пока печень позволяла.
Вот за то, что 5-этажка в дом смотрит, больше лимона он не стоит, и заборчик кладбищенского цвета.