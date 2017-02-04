Фото: avito.ru

Пятиуровневый дом площадью 500 квадратных метров на участке 10 соток продают в Барнауле за 9,5 миллиона рублей.

Как сказано на сайте Avito.ru, жилье расположено по адресу: улица Зоотехническая, 65.

"Продам Дом 5 уровней, 500кв. п. Южный. Стены кирпич+пенобетон. Газовое отопление, система теплых полов. 2-этаж с отделкой (4 комнаты+ санузел), первый под чистовую отделку", — указывает автор объявления.

На участке заложен сад, посажен газон. Как отмечает продавец дома, рядом имеется детский сад, школа, магазины и вся необходимая инфраструктура. Подъезд к домуасфальтирован.