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Дорожные службы в Алтайском крае днем в субботу, 4 февраля, а также в ночь на 5 февраля перейдут на усиленный режим работы. Это связано с объявленным штормовым предупреждением, сообщают в Упрдор "Алтай".

"Дорожные организации, обслуживающие федеральные автомобильные трассы А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 "Чуйский тракт", при ухудшении погодных условий будут переведены на усиленный режим работы для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда", – говорится в сообщении ведомства.

Как сказано в релизе, контроль за погодными условиями ведется 24 часа в сутки. На федеральных трассах региона установлено 24 метеостанции и 71 пост фотовидеофиксации. Если возникнет необходимость, то на линию одновременно могут выйти 256 машин.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , синоптики передали в Алтайском крае штормовое предупреждение на ближайшие выходные. По их прогнозам, в эти дни возможны снег, местами сильный, метель, в южных районах мокрый снег, усиление ветра до 19-24 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ожидается похолодание.



