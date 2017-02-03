Житель Барнаула Андрей утверждает, что с его транспортной карты периодически списываются гораздо большие суммы, чем стоит проезд в автобусе в Барнауле. При этом добиться возврата средств получается не всегда.

"Здравствуйте! Разместите, пожалуйста, информацию о новом виде мошенничества с новыми электронными билетами, уже непонятно, кому жаловаться. Вот сегодня списали три раза за проезд с "электронного кошелька", пришлось устроить скандал на весь автобус. В итоге кондуктор 38 рублей за проезд вернула. Ребенок ехал в автобусе – списали за проезд два раза. Когда стали выяснять, что делать в такой ситуации, в Центртрансе сказали, что случаи были, когда и по пять раз снимали за проезд. И они отношения к возврату не имеют, а заявляют, что они могут сказать, что карта работает исправно. Про удобства электронных карт вы напечатали очень много, а как решать вопросы, если кондукторы откровенно обманывают, нет нигде такой информации. Уже возникает простое решение данной проблемы как мобильный банк", – написал в редакцию ИА "Амител" Андрей.

Он пояснил, что сегодня, 3 февраля, с ним инцидент произошел в 109-м маршруте. С ребенком — в 55-м маршруте.

Для наглядности читатель прислал билеты. "Посмотрите остаток", – пишет Андрей.

Фото 1

Фото 2

На первом фото видно, что 2 февраля в 18:36 после оплаты поездки в электротранспорте остаток на карте 379 рублей. Следующая поездка состоялась утром 3 февраля в 07:15. Проезд в автобусе – 19 рублей. А на карте почему-то осталось 322 рубля. Подобную ситуацию, как утверждает читатель, иллюстрирует и второе фото.

За разъяснением редакция ИА "Амител" обратилась в МУП "ЦЕНТРТРАНС".

В организации утверждают, что оборудование кондукторов в пассажирском транспорте Барнаула настроено таким образом, чтобы исключить неправомерное списание денег с транспортной карты.

"Для оплаты проезда транспортной картой с тарифным планом "Электронный кошелек" ее необходимо приложить к транспортному терминалу кондуктора. В случае успешной оплаты проезда распечатается чек", – говорится в сообщении МУП "ЦЕНТРТРАНС". – Для повторной оплаты проезда транспортную карту необходимо снова приложить к транспортному терминалу, на экране которого появится надпись "Карта предъявлена повторно. Вы ошиблись?" Для подтверждения операции необходимо нажать клавишу на транспортном терминале и приложить транспортную карту еще раз, после чего, в случае успешной оплаты, распечатается чек".

Данная настройка необходима для исключения случаев неправомерного списания денежных средств с транспортной карты.

Также в ведомстве утверждают, что анализ данных электронной системы оплаты и учета проезда показывает, что несколько списаний с одной транспортной карты осуществляется с интервалом времени, необходимым для подтверждения операции. При этом оплата проезда осуществляется в присутствии держателя транспортной карты, что исключает возможность неправомерного списания со стороны кондуктора.

"В МУП "ЦЕНТРТРАНС" Барнаула не имеется информации о случаях неправомерного списания за проезд с одной транспортной карты по пять раз", – отвечают в организации.