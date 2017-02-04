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Алтайский край в субботу, 4 февраля, живет в условиях штормовой погоды — в регионе ожидаются сильные осадки и ветер.

"На большей части территории снег, местами сильный снег, метель, в южных районах мокрый снег, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица, снежные заносы", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят -2...-7 градусов, в предгорьях -1...+4 градуса, по западу до -12 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер юго-западный 10-15 метров в секунду, местами порывы 19-24 метров.

В краевой столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица и заносы. Днем в Барнауле до -4 градусов, с похолоданием в течение дня. Порывы ветра в региональном центре будут достигать 16 метров в секунду.

В контексте ухудшения погодных условий, в ГУ МЧС по Алтайскому краю отмечают: "В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение ЧС и происшествий до муниципального уровня, обусловленных обрывами линий электропередач и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций".

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.