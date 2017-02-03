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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что не будет "платить независимостью" за газ, произведенный в России. Он выразил готовность в случае чего отказаться от российского газа. Об этом пишет "ФАН".
Такое заявление глава Белоруссии сделал на пресс-конференции, которая прошла в Минске.
"Зачем хвататься за живое? Зачем нас брать за горло? Ну, понятно, что без российской нефти мы обойдемся", — сказал президент.
При этом он отметил, что если Белоруссия откажется от российского газа, то стране "будет непросто", но выход он найдет.
По его словам, если на одной чаше независимость, а на другой — нефть любого происхождения, это несопоставимо. По его мнению, этого не понимают в России.
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